تغییر الگوی کشت راهکار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در گرمه

علی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه کشاورزی با توجه به کم شدن منابع آب تغییر الگوی کشت از سنتی به آبیاری تحت‌فشار در این شهرستان در دستور کار کشاورزان و مسئولان مربوطه قرارگرفته است.

وی افزود: طی امسال برای استفاده بهینه از منابع آب، جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب و بالا بردن راندمان تولید یک هزار هکتار از سطح کشت محصولات کشاورزی در شهرستان گرمه با یکپارچه‌سازی سطح کشت در روستاها به آبیاری تحت‌فشار تجهیز کرده‌ایم.

فرماندار گرمه بیان کرد: برای تجهیز این میزان از سطح کشت به آبیاری تحت‌فشار حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

محمدزاده اظهار کرد: میزان و نوع کشت محصولات نیز به سمت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند، همانند گیاهان دارویی و کشت محصولات گلخانه‌ای سوق پیداکرده است.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه همچنین ساخت استخر ذخیره آب در روستاها نیز به‌طورجدی در دستور کار قرارگرفته است، گفت: امسال با توجه به حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی برای هر روستا در این شهرستان یک استخر ذخیره آب ایجاد خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر برای پنج روستا ساخت استخر ذخیره آب به اتمام رسیده و ساخت استخر برای دیگر روستاها نیز برای استفاده بهینه از منابع آب در دستور کار قرار دارد.