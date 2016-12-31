نگاه اسلام به ادیان الهی برپایه احترام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی، دیدار با ارامنه استان گلستان که در شهر قرق اسکان دارند، فرا رسیدن سال جدید میلادی را تبریک گفت و به تشریح نگاه اسلام به سایر ادیان الهی پرداخت.

وی ابتدا تاکید کرد که حضرت عیسی فقط به مسیحیان تعلق ندارد بلکه از پیامبرانی است که در قرآن از او یاد شده و مسلمانان هم مسیح را جزو پیامبر صاحب شریعت می دانند.

وی در ادامه به بخش هایی از قرآن درباره مسیحیت اشاره کرد و سپس سوره حضرت مریم را قرائت کرد.

لیوانی با بیان این که در سوره های مختلف قرآن مخصوصا سوره مریم، بسیار از حضرت عیسی توصیف شده است، گفت: قرآن از حضرت مریم و مادر این حضرت هم تعریف می کند و می گوید که مادر او خدمتگذار بیت المقدس بود؛ زمانی که باردار شد نذر کرد فرزندش پسر بود خدمتگذار بیت المقدس شود، ولی به جای پسر، فرزند او دختر می شود و به خداوند می گوید من پسر نذر کرده بودم؛ خداوند پاسخ می دهد این دختر بهتر از آن پسر خواهد بود و اسم رو مریم گذاشت.

وی اضافه کرد: قرآن روایت کرده که حضرت مریم بنا به نذری که مادر کرده بود خدمتگذار بیت المقدس شد؛ روزی مشغول نظافت بود که مردی را مقابل خود دید و آن مرد به مریم گفت از جانب خداوند آمده ام و می خواهم تو را بشارت دهم که باردار می شوی.

امام جمعه موقت گرگان تصریح کرد: حضرت مریم با تعجب می پرسد در حالی که من ازدواج نکرده ام چگونه می توانم باردار شوم و آن مرد پاسخ می دهد که خداوند اراده کرده است.

وی اظهار کرد: بنا به آنچه در تفاسیر آمده حضرت مریم به روستای ناصره می رود و زیر درخت خرمایی که خشک بوده زایمان می کند. خداوند به او می گوید درخت را تکان بده؛ سپس از آن درخت خشک، خرمای تازه می ریزد و مریم از آن خرما می خورد و جان می گیرد. بعد از آن عیسی را بغل می کند و به منزل بر می گردد.

حجت الاسلام لیوانی اضافه کرد: فامیل های نزدیک به حضرت مریم می گویند ای دختر هارون نه پدرت آدم بدی بود و نه مادرت، پس تو این بچه را از کجا آوردی، ولی خداوند به مریم می گوید تو سکوت کن و به عیسی اشاره کن.

وی گفت: حضرت به گهواره اشاره می کند اما آن ها می گویند که ما چگونه با بچه چند روزه صحبت کنیم که ناگهان عیسی صحبت می کند و می گوید من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب مقدسی می دهد و من را پیغمبر خود قرار می دهد.

امام جمعه موقت گرگان با بیان این که ما معتقد هستیم زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها و مسلمانان پیروان ادیان الهی اند، افزود: ما پنج پیغمبر را به عنوان پیغمبر صاحب شریعت قبول داریم که شامل حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد (ص) می شوند و به همه احترام می گذاریم اما اگر کسی به هر کدام از آن ها توهین کند به اعتقاد ما کافر شده است.

در این دیدار یکی از مسئولان منطقه اعلام کرد که مسیحیان و ارامنه ساکن در شهر قرق در ساخت مدرسه، حسینیه و سایر زیرساخت ها همکاری داشته اند.

ارامنه منطقه هم ضمن تشریح تاریخچه حضور خود در استان گلستان، از مسئولان استانداری درخواست کردند مسیر کلیسا را آسفالت کنند و در صورت امکان ساختمان کلیسا را به ثبت ملی برسانند.

در این مراسم لوح تقدیری از سوی استاندار توسط مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان تقدیم اهالی منطقه شد.