اصلاح قوانین مالیاتی در روسیه به نفع فعالان حوزه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر مبنای لایحه جدید قانونی فدراسیون روسیه، از این پس کتاب در دسته‌بندی اجتماعی قرار گرفته و مسئولیت احداث مراکز فرهنگی چندمنظوره بر دوش وزارت فرهنگ این کشور خواهد بود. همچنین به دستور دولت، مغازه‌های کتابفروشی و کیوسک‌های روزنامه فروشی از پرداخت مالیات بر اضافه بهای محصولات نشر معاف خواهند شد.

در سند تهیه شده توسط وزارت ارتباطات روسیه، معیارهای لازم برای حمایت از تجارت کتاب و محصولات چاپی برای سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ مشخص شده است. طبق این سند، ناشران کتاب و پخش‌کنندگان از پرداخت ارزش افزوده معاف خواهند شد و علاوه بر این، قرار است یارانه هزینه پستی و تسهیلات نقدی مربوط به کتاب‌هایی که در طول سال فروش نرفته اند نیز بیشتر شود. از سوی دیگر، حق عضویت بیمه در صندوق بازنشستگی و صندوق اجتماعی و همچنین بیمه اجباری پزشکی نیز کاهش می‌یابد.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در مسکو آن را ترجمه و در اختیار مهر قرار داده است، سند مذکور همچنین پیشنهاد می‌کند که محصولات کتاب را در دسته‌بندی اجتماعی قرار دهند و وظیفه احداث مراکز فرهنگی چندمنظوره را از دوش بودجه فدرال، مناطق و شهرداری‌ها برداشته و به عهده وزارت فرهنگ بگذارند تا به جذب سرمایه غیردولتی بپردازد.

در همین رابطه گفته شده که برای اجرای این پروژه، وزارت ارتباطات روسیه، وزارت فرهنگ، وزارت علوم، وزارت توسعه اقتصادی، وزارت دارایی، آژانس فدرال مبارزه با تجارت انحصاری و آژانش چاپ و نشر روسیه همکاری خواهند کرد. «آلگ نوویکوف» رئیس انتشارات بزرگ «اکسمو- آ. س. ت» پیش بینی کرد که احتمالاً اقدامات حاضر به رشد مضاعف بازار تا سال ۲۰۳۰ بینجامد.