به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ولی زاده صبح شنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش لرستان اظهار داشت: استانداری به عنوان یک سازمان پشتیبان بین سایر سازمان ها محسوب می شود.

وی افزود: سرمایه های اجتماعی یک کشور نیروهای انسانی آن کشور هستند.

مدیر کل امور اجتماعی استَانداری لرستان ادامه داد: سرمایه این نیروی انسانی کارآمد به دو بخش نشاط اجتماعی و اعتماداجتماعی قابل تقسیم بوده که در اینجا بحث از نشاط اجتماعی است.

ولی زاده افزود: در بحث اعتماد اجتماعی بالاترین نهاد مورد اعتماد خانواده بوده که باید در گستره عمومی جامعه حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: بحث نشاط اجتماعی که ورزش پایه آن است به سلامت جامعه کمک می کند و برای کاهش رفتارهای پرخطر بسیار موثراست.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان بیان داشت: اضطراب و خودکشی دو عامل که در استان ما بسیار دیده شده است را می توان به وسیله ورزش کاهش داد و از بین برد چون کسی که دارای نشاط اجتماعی است نه مضطرب می شود و نه به سمت خودکشی می رود.

ولی زاده بیان داشت: بحث مهم دیگر بحث حاشیه نشینی و مهاجرت بوده که یکی از دلایل اصلی آن کمبود امکانات ورزشی و بهداشتی است.

وی ادامه داد: کسانی که در این حیطه ها وظایفی دارند باید همکاری کنند تا سرمایه های کشور افزایش یافته و مسیر ترقی و پیشرفت همگان که یکی از حقوقی است که جوامع به گردن حکومت ها دارند، فراهم شود.