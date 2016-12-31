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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان تاکید کرد؛

رفع آسیب‌های اجتماعی شایع در لرستان به کمک توسعه ورزش همگانی

رفع آسیب‌های اجتماعی شایع در لرستان به کمک توسعه ورزش همگانی

خرم آباد- مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: اضطراب و خودکشی که در لرستان بسیار دیده شده است را می توان به وسیله ورزش کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ولی زاده صبح شنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش لرستان اظهار داشت: استانداری به عنوان یک سازمان پشتیبان بین سایر سازمان ها محسوب می شود.

وی افزود: سرمایه های اجتماعی یک کشور نیروهای انسانی آن کشور هستند.

مدیر کل امور اجتماعی استَانداری لرستان ادامه داد: سرمایه این نیروی انسانی کارآمد به دو بخش نشاط اجتماعی و اعتماداجتماعی قابل تقسیم بوده که در اینجا بحث از نشاط اجتماعی است.

ولی زاده افزود: در بحث اعتماد اجتماعی بالاترین نهاد مورد اعتماد خانواده بوده که باید در گستره عمومی جامعه حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: بحث نشاط اجتماعی که ورزش پایه آن است به سلامت جامعه کمک می کند و برای کاهش رفتارهای پرخطر بسیار موثراست.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان بیان داشت: اضطراب و خودکشی دو عامل که در استان ما بسیار دیده شده است را می توان به وسیله ورزش کاهش داد و از بین برد چون کسی که دارای نشاط اجتماعی است نه مضطرب می شود و نه به سمت خودکشی می رود.

ولی زاده بیان داشت: بحث مهم دیگر بحث حاشیه نشینی و مهاجرت بوده که یکی از دلایل اصلی آن کمبود امکانات ورزشی و بهداشتی است.

وی ادامه داد: کسانی که در این حیطه ها وظایفی دارند باید همکاری کنند تا سرمایه های کشور افزایش یافته و مسیر ترقی و پیشرفت همگان که یکی از حقوقی است که جوامع به  گردن حکومت ها دارند، فراهم شود.

کد مطلب 3864426

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