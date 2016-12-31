به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح شنبه در جمع مردم و فرهنگیان بردخون در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: بردخون از نظر امکانات و تجهیزات با شهرستان‌ها و مناطق دیگر قابل مقایسه نیست اما اداره منطقه در زمینه فعالیت‌های پروژه مهر سال ۹۵ رتبه برتر استان را کسب کرد.

وی گفت: برگزاری امتحانات هماهنگ منطقه‌ای، بازدید از مدارس و مراکز آموزشی، توسعه کلاس های هوشمند، دوره‌های آموزشی ویژه فرهنگیان و افتتاح پژوهش‌سرای دانش آموزشی در حوزه آموزشی صورت گرفته است.

محمودی افزود: برگزاری برنامه‌ها و مراسم دینی و ملی در مدارس، مسابقه کتاب‌خوانی پیامبر من با ۶۳ برگزیده، مسابقات ورزشی فرهنگی، اجرای برنامه‌های سلامت محور و برگزاری نماز جماعت در مدارس ویژه معاونت پرورشی است که در مدارس انجام شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ادامه داد: حوزه پشتیبانی نیز با تجهیز ۱۰ کلاس هوشمند و برنامه ریزی برای تجهیز ۱۰ کلاس هوشمند دیگر، نصب سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، تجهیز و تعمیر مدارس، پیگیری جذب اعتبارات و احداث کلاس‌ها و مدارس مورد نیاز اقدامات مثبتی در منطقه داشته است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بعدی فرهنگی داشته، اضافه کرد: بی‌سوادی برای کشور اسلامی عیب بزرگی است که امام راحل در هفتم دی ۵۸ فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی را صادر کرد و در این مدت نیز تلاش های مناسبی در زمینه رفع جهل و بیسوادی داشته ایم.

محمودی با اشاره به اینکه نوشت افزار سوادآموزی رایگان است و ۱۰ آموزش دهنده در منطقه فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: با وجود همه تلاش ها و فعالیت ها برخی از خانواده ها استقبال خوبی از سوادآموزی ندارند که امیدواریم مردم به صورت داوطلبانه در جهاد علمی مشارکت کنند زیرا بزرگ ترین مانع پیشرفت و توسعه کشور بیسوادی است.