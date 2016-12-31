دو بازیکن امید استقلال از دوشنبه در تمرین بزرگسالان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری رسما از اضافه شدن سه بازیکن تیم امید استقلال به تمرینات تیم بزرگسالان خبر داد. یک دروازه بان، یک مدافع میانی و یک هافبک دفاعی، بازیکنانی بودند که با نظر منصوریان از تیم امید به تمرین بزرگان این باشگاه اضافه می شوند.

در تمرینات دیروز و امروز تنها مهرداد لشنی دروازه بان تیم امید استقلال در تمرینات این تیم حضور یافته و حسین ابرقویی هافبک دفاعی و طاها شریعتی مدافع میانی مورد نظر از روز دوشنبه در تمرینات بزرگسالان استقلال حضور می یابند.

در این رابطه باید گفت از آنجایی که تیم امید استقلال فردا یک دیدار حساس و سخت مقابل سایپا پیش رو دارد، با صلاحدید سرمربی تیم امید استقلال ابرقویی و شریعتی امروز و فردا را نیز در اختیار تیم امید هستند و از روز دوشنبه به تمرینات تیم بزرگسالان این باشگاه ملحق خواهند شد.