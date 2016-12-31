مدیر گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، محمد امین مهدوی به سمت مدیر گروه تلاوت و نغمات دینی این شبکه منصوب شد.

در این حکم که با ۲ رویکرد حوزه تلاوت و نغمات دینی و همچنین آموزش قرآن کریم صادر شده، آمده است: «برنامه ریزی دقیق در جهت تدوین فرهنگ انس با قرآن در تمامی سطوح، طراحی و چینش مناسب کنداکتور پخش تلاوت ها، بهره مندی از طرح های جذاب در قالب های متنوع برنامه سازی، ارتباط موثر و شایسته با جامعه قرآنی کشور به ویژه قاریان، حافظین، مبتهلین، دعاخوانان و گروه های همخوانی، ایجاد بسترهای لازم و تدارک برنامه های جذاب و مفید برای آموزش های قرآنی مورد نیاز جامعه اعم از آموزش روخوانی، تجوید، صوت و لحن، حفظ، مفاهیم، ترجمه و نماز، بکارگیری روش ها و سبک های متنوع و جذاب در تولیدات برنامه های آموزشی و متناسب با گروه های سنی و تحصیلی مخاطب، تعامل با نهادها و مراکز قرآنی، استفاده بهینه از فضای مجازی برای جذب مخاطبان بیشتر، راه اندازی اتاق فکر گروه با مشارکت اساتید گرانقدر در حوزه تلاوت و آموزش قرآن، کنترل کیفی و دقیق برنامه ها از جهت گرافیک، محتوا و جذابیت های صوتی و تصویری، تولید و تأمین نغمات قرآنی فاخر از جمله وظایف مهم جنابعالی است که انتظار دارد با تعامل سازنده و موثر با همه واحدهای مرتبط با شبکه و همکاران محترم آن گروه در جهت تحقق این اهداف بیش از پیش موفق باشید.»

مهدوی پیش از این مدیریت گروه آموزش شبکه قرآن و معارف سیما را بر عهده داشت.