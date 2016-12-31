صداوسیمای مرکز لرستان ۱۲۰ ساعت برنامه اقتصاد مقاومتی تولید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند صبح امروز در جلسه ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه ۱۲۰ ساعت برنامه سازی در راستای موضوع اقتصاد مقاومتی داشته ایم، اظهار داشت: گفتمان سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی و رصد و پایش دستگاه های اجرایی با نگاه سلبی و ایجابی یکی از رویکرد های سازمان صدا و سیما بر اساس برنامه های مصوب شده است.

وی با بیان اینکه مستندهای مختلفی در راستای معرفی واحدهای صنعتی استان تولید شده است، تصریح کرد: ۲۰ مستند را در راستای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در بین مردم و مسئولان در دستور کار داشته ایم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مستندهایی با نگاه ایجابی در رابطه با پروژه های مختلفی همچون پارسیلون، کشت و صنعت و ... ساخته ایم، افزود: در حوزه اخبار مکتوب، گزارش تلویزیونی و گفتگوی خبری ۴ هزار دقیقه خبر در مورد اقتصاد مقاومتی در صدا و سیمای مرکز لرستان تولید و پخش شده است.