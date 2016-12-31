به گزارش خبرنگار مهر، گلشن شیرمحمدی پیش از ظهر شنبه در بیست پنجمین نشست انجمن کتابخانه‌های شهرستان فردیس اظهار کرد: طی دو سال گذشته شاهد رشد ۲۳ درصدی سرانه مطالعه در شهرستان فردیس هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ‌بر ۱۲۳هزار جلد کتاب توسط شهروندان فردیسی به امانت برده شده است، گفت: در این حوزه با رشد ۲۵ درصدی مواجه هستیم.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه درصدد افزایش تعداد کتاب‌ها در کتابخانه‌های شهرستان فردیس هستیم، گفت: لازمه تحقق این مهم ارتقای فضاهای فرهنگی به‌ویژه کتابخانه‌ها در شهرستان است زیرا طی ۲۰ سال گذشته هیچ تغییری در فضای کتابخانه‌ها نداشته‌ایم.

مسئول امور کتابخانه‌های شهرستان فردیس سرانه کتابخانه‌ها در شهرستان را هفت‌دهم سانتی‌متر اعلام کرد و گفت: شهرستان فردیس مستلزم ایجاد فضای جدید به‌عنوان کتابخانه مرکزی به متراژ سه هزار مترمربع است.

وی با تأکید بر اینکه پایین‌ترین میزان سرانه کتابخانه در استان به شهرستان فردیس اختصاص دارد، به بدهی ۳۰۰ میلیون تومانی شهرداری مشکین‌دشت به اداره کتابخانه‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: این مبلغ برای ساخت کتابخانه شهرک بعثت بازپس گرفته می‌شود.

وی انجام فعالیت‌های فرهنگی در سطح کتابخانه‌ها شهرستان را ضروری خواند و ادامه داد: ۱۶۳ جلد کتاب در نشست کتابخانه‌ها به شهروندان معرفی‌شده است و سعی به افزایش سرانه مطالعه در شهرستان راداریم.

شیرمحمدی به اختصاص بخش کتابخانه‌ای ویژه کودکان خبر داد و افزود: افزایش سرانه مطالعه باید از کودکی آموزش داده شود به همین منظور با اجرای برنامه‌های از قبیل قصه‌خوانی کودکان را جذب محیط کتابخانه‌ها خواهیم کرد.