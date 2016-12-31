به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، صدقات مردمی با هدف رفع مشکلات و نیازمندی های مختلف محرومان در سرفصل های تامین مسکن، هزینه های درمانی، اشتغال، تحصیل، تامین جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان نیازمند و سایر امورات قشر ضعیف جامعه هزینه می شود.

حسین خدرویسی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه ۲۲۶ هزار صندوق صدقات در استان تعبیه شده است، گفت: هم اکنون ۲۱۸ خانوار از خانوارهای کرمانشاهی مشترکین صنادیق صدقات کوچک خانگی هستند.

وی با تاکید بر اینکه سه هزار و ۷۹۹ صندوق در معابر و میادین عمومی استان کرمانشاه تعبیه شده اند، اظهار کرد: همچنین سه هزار و ۴۳۰ صندوق صدقات نیز در مراکز علمی، آموزشی و ادارات استان قرارداده شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: بیش از ۳۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال صدقه از ابتدای سال جاری تاکنون از صندوق های تعبیه شده در استان کرمانشاه جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعهد این نهاد برای جمع آوری صدقات مردمی تا پایان امسال ۷۰ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال بوده که تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از این تعهد محقق شده است.

خدرویسی با یادآوری اینکه خیران می توانند صدقات خود را به روش های مختلف به دست نیازمندان واقعی برساند، تصریح کرد: این نهاد با هدف کاهش هزینه های اجرایی جمع آوری وجوهات عام المنفعه و بهره مندی از بستر شبکه فراگیر موبایل، سرویس آنی پرداخت تلفنی با سرشماره # ۸۸۷۷ * راه اندازی کرده که خیران می توانند با شماره گیری این کد صدقات خود را به نیازمندان اهداکنند.