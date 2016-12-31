اختصاص۱۲۰ تن گچ برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد استان سمنان

اسدالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دیدار خود با جمعی از کارخانه داران، سرمایه گذاران و صنعتگران حوزه معدنی شهرستان سرخه، با تاکید بر اینکه تامین سرپناه برای مددجویان یکی از اولویت های مهم این نهاد است، اظهار داشت: سال گذشته، برای خرید و احداث هفت واحد مسکونی شهری در سرخه، بیش از یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از ۳۷۰ خانوار تحت حمایت این نهاد در شهرستان، خانوار با جمعیت بیش از یک نفر، فاقد مسکن نداریم، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۰ واحد مسکن مددجویان روستایی به مبلغ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بهسازی و نوسازی شده است.

مدیرکمیته امداد امام (ره) سرخه با اشاره به اینکه ساخت و خرید مسکن برای مددجویان همت جمعی و مشارکت همه جانبه مسئولان و مردم خیر را می‌طلبد، افزود: با توسعه همکاری‌ها می‌توانیم یکی از مهم ترین نیازهای خانواده‌های مستمند را تامین کرده و به توانمندی آنها کمک کنیم.

عبداللهی با بیان اینکه کمک به ایجاد مسکن برای محرومان از اولویت های برنامه های کمیته امداد در توانمندسازی آنها است، خاطرنشان کرد: تامین سرپناه برای مددجویان یکی از اولویت های مهم کمیته امداد محسوب می شود که این نهاد با هدف کمک به تامین مسکن نیازمندان طرح رضوان را اجرایی کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات شایسته و ارزنده کمیته امداد امام (ره) بر احدی پوشیده نیست و قدر این جایگاه را باید دانست، گفت: نهادهایی مانند کمیته امداد امام (ره) که ارتباط مستقیم با رهبری دارند از یک قداست خاصی برخوردارند و حمایت از این نهادها، حمایت از بنیان نظام است.

مدیرکمیته امداد امام (ره) سرخه در خاتمه یادآور شد: ۳۷۰ خانوار با جمعیت بالغ بر ۶۸۰ نفر را در قالب مستمری بگیر، تک و چند خدمتی، تحت حمایت این نهاد قرار دارند.