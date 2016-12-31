ورود ۹۰ هزار پرونده اتهامی به دستگاه قضایی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در اولین همایش ملی «یافته‌های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی» که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و دانشگاه «آل طه» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار شد برگزاری چنین همایش‌هایی را فرصتی مناسب برای بهره‌برداری از نظرات و دیدگاه‌های شخصیت‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی برای اتخاذ راهکارهای مناسب کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سطح امنیت در استان دانست.

وی با تشریح شرایط جغرافیایی و جمعیتی حاکم بر استان البرز گفت: نرخ رشد جمعیت در البرز دو برابر میانگین کشوری است که البته برخلاف استان‌های دیگر کشور، این رشد جمعیت ناشی از موالید نیست بلکه ناشی از مهاجرت بی رویه به این استان است.

۱۵ اقامتگاه غیررسمی در کرج

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وجود بیش از ۱۵ اقامتگاه غیررسمی در کرج، گفت: حاشیه‌نشینی منشا بسیاری از جرایم و تخلفات است؛ همچنین وجود مراکز تفریحی و تفرجگاه‌های متعدد در اطراف کرج و سایر نقاط استان از یک سو به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود و از سویی دیگر متاسفانه منشا بسیاری از جرایم مانند زمین‌خواری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حفر چاه‌های غیرمجاز و جرایم منافی عفت است.

وی نبود زیرساخت‌های کافی را یکی از مشکلات عمده استان دانسته و گفت: استان البرز، مسیر ارتباطی ۱۵ استان کشور است ولی ضعف شدید زیرساختی در همه جای این استان مشهود است.

رتبه برتر استان در زمینه پیشگیری

فاضلیان افزود: با وجود شرایط ویژه و سخت در استان، در سایه اقدامات موثر پیشگیرانه و تعامل و همکاری همه متولیان حوزه امنیت، شاخص احساس امنیت در استان وضعیت مطلوبی دارد و در دو سال اخیر، شاهد روند کاهشی در بسیاری از جرایم به ویژه جرایم خشن در استان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها بیانگر ضرورت و اولویت نگرش پیشگیرانه و مبتنی بر آموزش و تحقیق بر اقدامات مقابله‌ای محض در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است به اقدامات گسترده دادگستری کل استان در این زمینه پرداخت و گفت: تنوع فعالیت‌های انجام شده و اثربخشی آن‌ها، موجب شد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به رتبه برتر در کشور دست یابد.

ورود ۹۰ هزار پرونده اتهامی به دستگاه قضایی البرز

فاضلیان آمار ورودی پرونده‌های اتهامی به دستگاه قضایی استان در ۶ ماهه نخست سال را ۹۰ هزار پرونده با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد و افزود: این آمار در مقایسه با رشد ۲۷ درصدی ورودی سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، بیانگر کاهش حجم ورودی پرونده‌های اتهامی است.

وی ارسال ۳۵۷ مقاله از سراسر کشور به این همایش و برگزیده شدن ۲۲۶ اثر را بیانگر استقبال خوب کارشناسان و دانشگاهیان از این همایش عنوان کرد.

فاضلیان ادامه داد: این میزان استقبال بیانگر جذابیت موضوع همایش برای صاحبنظران در این حوزه است برای اینکه امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیکی یک نیاز ضروری است و می‌توان اهمیت و جایگاه آن را در ادبیات غنی نظم و نثر کشورمان در قالب مفاهیمی از قبیل عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، حق‌جویی، نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و آزادی به خوبی مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: قدر امنیت را کسانی می‌دانند که دچار ناامنی شده‌اند؛ باید امنیت کنونی در کشور را قدر بدانیم و از کسانی که به صورت میدانی، عملی یا فکری در تولید این امنیت نقش دارند تقدیر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز امنیت پایدار را واجد سه ویژگی جامعیت، خاستگاه و آثار عنوان کرد و گفت: امنیت باید همه اقشار جامعه و همه جنبه‌های مورد نیاز او را در بر گیرد و مبتنی بر یک حق الهی و انسانی باشد تا همه کسانی که از آثار آن برخوردارند تلاش کنند با مجموعه کنش‌ها و واکنش‌های خویش آثار آن تداوم و استمرار داشته باشد.