کشف ۳۰۵۰میلیون ریال کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات هایی جداگانه که در شهرهای مرند و اسکو انجام دادند، موفق به کشف و ضبط محموله های قاچاقی به ارزش برآوردی سه میلیارد و ۵۰ میلیون ریال و دستگیری دو نفر در ارتباط با این پرونده ها شدند.

کشف محموله کالای قاچاق ۳ میلیارد ریالیی در مرند

در همین راستا فرمانده انتظامی شهرستان مرند در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف مقادیر زیادی کالای قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ماموران انتظامی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، یک دستگاه کامیون خاور را به ظن حمل بار قاچاق توقیف کردند.

سرهنگ کاظم دهقانی گفت: در بازرسی از این کامیون، مقادیر زیادی انواع کالای قاچاق شامل چهار هزار و ۴۳۷ ثوب البسه، مقادیری کفش و کیف زنانه و شش هزار قلم انواع لوازم آرایشی، بهداشتی و شوینده به ارزش سه میلیارد ریال کشف شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به همراه کالاهای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از حمل هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اعلام و نظرات و پیشنهادات و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

ماموران نیروی انتظامی اسکو ۵۰ میلیون ریال البسه قاچاق کشف کردند

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو نیز از کشف انواع پوشاک قاچاق خارجی و دستگیری یک نفر قاچاقچی خبر داد و گفت: در پی خبر واصله مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک دستگاه اتوبوس، اکیپ گشت کلانتری ایلخچی با استقرار در مسیر عبور خودروها، اتوبوس مورد نظر را شناسای و توقیف کردند.

سرگرد محمد نعمتی در ادامه تصریح کرد: در بازرسی از داخل اتوبوس تعداد ۲۹۰ ثوب پوشاک قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون ریال کشف و یک نفر متهم دستگیر شد.

وی با اشاره به این که متهم پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، خاطر نشان کرد: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه قاچاق کالا و موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوزیت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.