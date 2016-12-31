شهرستان صومعه سرا میزبان پنجمین فستیوال بوکس نونهالان کشور می شود

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین فستیوال بوکس نونهالان در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال کشور بهمن ماه امسال در استان گیلان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ سال از آخرین میزبانی استان گیلان در رشته بوکس می گذرد، افزود: این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

دبیرهیات بوکس گیلان با بیان اینکه مسابقات از ۱۲ بهمن ماه امسال به مدت چهار روز برگزار می شود، گفت: تیم ها می توانند بر اساس سهمیه بندی فدراسیون بوکس در این مسابقات شرکت کنند.

وی به شرایط حضور در این مسابقات برای ورزشکاران نونهال اشاره و تصریح کرد: متولدان تاریخ یکم فروردین سال ۸۱ تا ۲۹ اسفند سال ۸۲ مجاز به شرکت در این دوره از مسابقات هستند.

علیزاده تاکید کرد:داشتن معرفی نامه مهر و امضاء شده از سوی اداره ورزش و جوانان و هیات بوکس استان مربوطه، اصل شناسنامه عکس دار، کارت ملی، دفترچه آماتور، کارت بیمه معتبر و رضایتنامه والدین برای شرکت در این مسابقات الزامی است.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در ۱۰ وزن برگزار می شود، افزود:استان های گیلان، مازندران، کرمانشاه، خوزستان و توابع، لرستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و همدان هرکدام با سه بوکسور و یک مربی و مابقی استان ها نیز با دو بوکسور و یک مربی می توانند در مسابقات حضور یابند.

به گفته این مسئول تیم های شرکت کننده از تاریخ ۱۲ بهمن ماه وارد استان گیلان شده و بعداز وزن کشی، مسابقات در روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه برگزار می شود.