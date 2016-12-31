مسلمین باید اخلاق اجتماعی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح شنبه در دیدار اعضا هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری، اظهار کرد: حکومت و نظام ما که بر گرفته از دین مبین اسلام است، حکومت اخلاق است و هر حکومت غیر آن غیر اخلاقی است.

وی افزود: اخلاق یکی از ویژگی ها ی برجسته دین مبین اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، اخلاق شخصی، اخلاق علمی ، اخلاق سیاسی و ... را از اقسام اخلاقیات برشمرد و بر لزوم رعایت هر یک در جامعه اسلامی تاکید کرد.

آیت الله طبرسی با ابراز اینکه مسلمین و شیعیان باید اخلاق اجتماعی شامل حق الناس و ... را رعایت کنند، ادامه داد: مسلمین باید ملکه عدالت باشند یعنی آنچه را که خدا واجب کرده عمل کنند و از منکرات پرهیز کنند.

وی دامنه اسلام حقوقی را وسیع دانست و افزود: اسلام حقوقی ضمن تاکید بر روابط اجتماعی و فرهنگی بر بخش های دیگر هم توجه دارد در حالی که اسلام حقیقی بخش محدودی که شامل شهادتین، عدالت مداری ، رعایت حدود و ... را شامل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران افزود: شما که با دانشجویان و با قشر جوان سر و کار دارید باید ضمن رعایت اخلاق اجتماعی ،اخلاق علمی را هم رعایت کنید.

آیت الله طبرسی با ابراز تاسف از کمرنگ شدن اخلاق در بین افراد جامعه ،تصریح کرد: شبکه های ماهواره ای ، اجتماعی و سایت ها بر ترویج بی اخلاقی، بی بندباری های اخلاقی دامن می زند.

وی گفت: گسترش بی اخلاقی در جامعه ای قانون اساسی آن بر پایه دین اسلام و قرآن است زنگ خطر بزرگی محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: برخی در شبکه های اجتماعی و سایت ها با درج اخبار و مطالب کذب با آبروی افراد و گروه ها بازی می کنند که همه اینها از مواردی است که ریشه در بی اخلاقی دارد.

آیت الله طبرسی، در بخش دیگری با اعلام اینکه کشاورزی پایه و اساس استقلال کشور ما است، افزود: اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است بخش اعظم آن در کشاورزی محقق می شود زیرا سلاح غذا یکی از نیرومند ترین سلاح ها است که در صورت مجهز بودن به سلاح خود کفایی در عرصه تامین مواد غذایی بسیاری از وابستگی ها از بین خواهد رفت.

وی در ادامه وظیفه دانشگاه علوم کشاورزی را در این حوزه مهم و اساسی برشمرد و افزود: قطعا مسئولیت شما در عرصه خود کفایی بسیار سنگین و اثرگذار خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، بر لزوم توجه به موضوع دشمن شناسی توسط دانشجویان تاکید کرد و گفت: حفظ انقلاب و ارزش ها از وظایف مهم مسئولین نظام است که باید در دانشگاه ها هم به آن توجه شود.

آیت الله طبرسی، با اشاره به اینکه برای خودکفایی در حوزه کشاورزی بایستی تولیدات با کیفیت به بازار عرضه شود، افزود: برای این منظور استفاده از دانش و ظرفیت دانشجویان کشاورزی ضروری است.

وی متذکر شد: برای دستیابی به کشاورزی بر پایه علم و دانش باید دانشگاه کشاورزی تقویت شود.

آیت الله طبرسی، با تاکید بر اینکه باید صنعت را دانش بنیان کنیم، گفت: در بسیاری از مسئولیت ها به جای اینکه عملکردی سیستمی حاکم باشد متاسفانه همچنان هیاتی اقدام می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، در پایان در پاسخ به مطالبه رییس دانشگاه کشاورزی ساری درباره باز پس گیری زمین زاراعی دانشگاه کشاورزی که در تملک ساپیا است ، قول داد این مطالبه را از سوی استانداری پیگیری کند و در باز پس گیری زمین دانشگاه همکاری کند.