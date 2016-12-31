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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

از ابتدای سال جاری؛

حوادث بیرجند ۱۰ کشته و ۹۳ مصدوم برجای گذاشت

حوادث بیرجند ۱۰ کشته و ۹۳ مصدوم برجای گذاشت

بیرجند- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از وقوع ۹۹۱ حادثه از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این حوادث ۱۰ کشته و ۹۳ مصدوم برجای گذاشته است.

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۹۹۱ حادثه در داخل و خارج محدوده شهری در بیرجند رخ داده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۱۲ حادثه در خارج محدوده شهری و ۸۷۹ حادثه نیز در داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته است.

میرزایی با بیان اینکه در این حوادث ۵۶۴ حادثه دیده با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافته اند، اظهار کرد: این حوادث ۱۰ کشته و ۹۳ مصدوم برجای گذاشت.

وی از مهار ۳۶۰ حریق در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: امید است با رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان بیان کرد: دودکش ها مهم ترین نقش را در خوب سوختن و انتقال گازهای کشنده دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید مسیر دودکش ها به صورت دوره ای کنترل شود، اظهار کرد: شهروندان با داشتن یک کپسول خاموش کننده حریق می توانند از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.

کد مطلب 3864674

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