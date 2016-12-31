به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، از پنج شخصیت مؤثر در چهاردهمین دوره این جشنواره تقدیر به عمل آمد.
اسماعیل آذر، شاعر و نویسنده کتابهای ادبی به دلیل تدوین کتاب دو جلد «خورشید خراسان» به عنوان منبع جشنواره مشاعره رضوی(ع) در استان بوشهر تقدیر شد.
محمدحسین رجبی دوانی مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام به دلیل همکاری مؤثر با جشنواره امام رضا(ع) در تبیین هجرت تاریخی حضرت رضا(ع) در نشستهای تخصصی هفتههای فرهنگ رضوی در استانهای کشور و مناسبتهای ویژه مسیر جاده ولایت تقدیر شد.
نادر برهانی مرند، کارگردان تئاتر به دلیل تولید نمایش «سردار» کار برگزیده جشنواره تئاتر رضوی که قریب دو ماه در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه بود و با استقبال چشمگیر مخاطبان روبهرو شد، مورد قدردانی قرار گرفت.
سعید عباسی، تهیهکننده و کارگردان برنامههای تلویزیونی به دلیل اهتمام در تولید ۵۱ برنامه تلویزیونی با موضوع برنامههای چهاردهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و هماهنگی در پخش از شبکههای سراسری رسانه ملی دیگر فردی بود که تقدیر شد.
آخرین فرد، حجت اشرفزاده هنرمند عرصه موسیقی بود که به دلیل همراهی مستمر با جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با تولید سرودهای رضوی در هشت دوره متوالی با شیوههای منحصربهفرد آوایی مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین از تولیدات نشر چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع) توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی به عمل آمد.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) یکم تا یازدهم ذیالقعده (۳ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۶) در ۳۱ استان ایران و ۷۷ کشور جهان برگزار میشود. سهم قاره آسیا در برنامههای بینالمللی ۳۷ درصد، سهم قاره آفریقا ۳۷ درصد، سهم قاره اروپا ۱۸ درصد و سهم قاره آمریکا ۸ درصد است.
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