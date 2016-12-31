نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش درآمدند

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی افزایش آلاینده ها در شهرهای صنعتی استان و صدور اطلاعیه هواشناسی، نیروهای هلال‌احمر استان به حالت آماده‌باش درامدند.

وی در ادامه به جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان اشاره کرد که در حال برگزاری است و گفت: 16 پایگاه امدادی ثابت، موقت، مراکز شعب و مرکز استان به‌صورت بیست‌وچهارساعته به حالت آماده‌باش درآمدند.

رجبی به سامانه 112 اشاره کرد و گفت: شهروندان البرزی می‌توانند با تماس با این سامانه حوادث احتمالی را اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در استان به‌ویژه شهرهای صنعتی تداوم آلودگی را تا دو روز آینده پیش‌بینی کرده است.