۲ جسد مجهول الهویه در مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری خراسان رضوی، کاظم میرزایی اظهار کرد: یکی از این جسدها متعلق به یک زن ۲۰ ساله است که شب قبل در حوالی پل قائم به سمت بزرگراه آسیایی پیدا شد.

وی با بیان اینکه سمت راست صورت این زن به طور کامل متلاشی شده بود، گفت: طبق گفته شاهدان ماجرا این زن سوار بر موتوری بوده و پس از پرتاب به سطح خیابان موتورسوار از محل متواری شده است.

میرزایی ادامه داد: جسد برای کشف هویت و بررسی های بیشتر به پزشک قانونی منتقل شد و تحقیقات برای روشن شدن موضوع ادامه دارد.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ادامه از کشف جسد زن یک دیگر در محدوده انتهای توس ۹۱ خبر داد.

میرزایی گفت: کشف این جسد عصر دیروز اعلام شد و پس از حضور در محل مشخص شد که حدود ۸ ساعت از مرگ متوفی گذشته بود.

وی با بیان اینکه این زن بین ۲۵ تا ۴۰ ساله بود، افزود: طبق بررسی های اولیه مشخص شد که متوفی در محل دیگری فوت کرده و پس از مرگ به این منطقه منتقل شده است.

میرزایی با بیان اینکه هویت این جسد نیز مشخص نیست، بیان کرد: هیچ آثاری از ضرب و جرح روی بدن متوفی وجود نداشت و جسد برای بررسی بیشتر به پزشک قانونی منتقل شد.