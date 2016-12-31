  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

رئیس جهاد کشاورزی رودسر خبرداد؛

توزیع ۵۰ تُن انواع کود شیمیایی در شهرستان رودسر

توزیع ۵۰ تُن انواع کود شیمیایی در شهرستان رودسر

رودسر-رئیس جهاد کشاورزی رودسر با اشاره به تأمین ۷۵۰ تُن انواع کود شیمیایی از توزیع ۵۰ تُن کودشیمیایی در بین کشاورزان شهرستان خبرداد.

احسان الله مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۷۵۰ تُن انواع کود شیمیایی برای امور باغی، کشاورزی و شالیزاری توسط جهاد کشاورزی شهرستان رودسر تأمین شده است.

وی افزود: تاکنون از این میزان ۵۰ تُن کود در بین کشاورزان توسط نهادهای فروش همانند تعاونی روستایی توزیع شده و این روند ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر خاطرنشان کرد: کشاورزان می توانند جهت دریافت کودهای مورد نظر به مراکز فروش درسطح شهرستان مراجعه و کودهای مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کودهای شیمیایی تأمین شده از نوع پتاس، فسفات و اوره است، تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می کنیم از خرید هر گونه کودهای تقلبی و بی کیفیت خودداری کرده و کودهای مورد نظر خود را از مراکز اعلام شده تهیه کنند.

به گفته این مسئول شهرستان رودسر دارای  ۱۰هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری و ۱۲ هزار هکتار باغ فندق است.

کد مطلب 3864828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها