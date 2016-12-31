توزیع ۵۰ تُن انواع کود شیمیایی در شهرستان رودسر

احسان الله مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۷۵۰ تُن انواع کود شیمیایی برای امور باغی، کشاورزی و شالیزاری توسط جهاد کشاورزی شهرستان رودسر تأمین شده است.

وی افزود: تاکنون از این میزان ۵۰ تُن کود در بین کشاورزان توسط نهادهای فروش همانند تعاونی روستایی توزیع شده و این روند ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر خاطرنشان کرد: کشاورزان می توانند جهت دریافت کودهای مورد نظر به مراکز فروش درسطح شهرستان مراجعه و کودهای مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کودهای شیمیایی تأمین شده از نوع پتاس، فسفات و اوره است، تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می کنیم از خرید هر گونه کودهای تقلبی و بی کیفیت خودداری کرده و کودهای مورد نظر خود را از مراکز اعلام شده تهیه کنند.

به گفته این مسئول شهرستان رودسر دارای ۱۰هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری و ۱۲ هزار هکتار باغ فندق است.