برخورد یک خودرو با گروهی از مردم در پایتخت فنلاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک خودرو با انبوهی از مردم در نزدیکی یک ایستگاه مترو در شهر «هلسینکی» (Helsinki) پایتخت فنلاند برخورد کرد.

به گزارش رسانه های محلی، در این حادثه چندین نفر زخمی شده‌ اند. برخی منابع خبری حال بعضی از آنها را وخیم گزارش می کنند.

بر اساس گزارش‌ های اولیه آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان احتمالی منتشر نشده است، اما شاهدان عینی تعداد مجروحین این حاثه را «زیاد» اعلام کرده اند.

پلیس فنلاند بدون اشاره به جزئیات بیشتری در این خصوص تنها از احتمال تعمدی بودن آن خبر داد و ارائه اطلاعات دقیق تر را به بررسی های بیشتر موکول کرد.