قاتل معلم ایرانشهری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: در پی قتل مسلحانه معلم ایرانشهری در تاریخ ۹ دی‌ماه بررسی‌های گسترده پلیس در این خصوص آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر پس از بررسی موضوع در ابعاد مختلف، سرنخ‌هایی از انگیزه‌های تلافی‌جویانه در وقوع این قتل به دست آوردند و تحقیقات پلیس در این راستا ادامه داشت.

وی گفت: پس از پایش‌های مداوم و شبانه‌روزی، کارآگاهان پلیس، سر نخ هایی از دخالت یک شرور سابقه‌دار در این قتل پیدا کردند و بامداد امروز پس از شناسایی محل اختفای این قاتل فراری در حاشیه شهر ایرانشهر، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

رحیمی با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده سابقه شرارت داشته و تحت تعقیب مراجع قضایی است، تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات تخصصی کاراگاهان پلیس، به انجام این قتل با همکاری یک نفر دیگر اعتراف و هدف از انجام این قتل را دخالت این معلم در قتل یکی از بستگانشان در سال گذشته عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تلاش گسترده پلیس برای دستگیری همدست وی همچنان ادامه دارد.