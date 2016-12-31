مدیران برای جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی خود تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار داشت: برجام ضعف هایی دارد اما نقاط مثبتی هم نیز دارد و باید همه مسائل را در همه حال از هر دید در نظر بگیریم.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کارهای دولت باید شفاف سازی شودو اگر افرادی به دنبال اهداف دیگر هستند، در این دولت پذیرفته نخواهند شد و همچنین به جز افشای حقوق های نجومی دیگر تخلفات و حقایق نیز باید برای مردم آشکار و توضیح داده شود.

سلیمانی عنوان کرد: مدیران و فرمانداران باید عدالت، واقعیت و حقیقت را بیان کنند و به گوش مردم برسانند و در شهرها با مردم دیدار چهره به چهره داشته باشند.

وی تاکید کرد: بزرگترین دشمن کشور آمریکا است و در بدعهدی آمریکا شکی وجود ندارد و در این خصوص بهترین مدافعان کشور مدیران و وزرا هستند و باید مجری باشند.

وی عنوان کرد: مدیران برای جذب اعتبارات مورد نیاز باید با وزارتخانه ها که در وضعیت مطلوبی به سر می‌برند رایزنی کنند و به دنبال جذب منابع مالی برای استان باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بودجه عمرانی کشور ۱۵.۴ درصد رشد داشته است.