کشته و زخمی شدن ۳۰ مزدور آل سعود در «شبوه» در عملیات یمنی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنان دستاوردهای بسیاری در برابر متجاوزان و مزدوران سعودی کسب می کنند.

در همین راستا، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن پیشروی مزدوران سعودی به سمت منطقه الهجر در عسیلان واقع در استان شبوه را ناکام گذاشتند و ۳۰ نفر از این مزدوران را به هلاکت رساندند و یا زخمی کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن بر ۳ موضع متعلق به مزدوران در منطقه «خلیفین» واقع در استان الجوف مسلط شدند.

از سوی دیگر جنگنده های متجاوز سعودی منطقه «المخدره» در صرواح واقع در استان مأرب را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند که منجر به وارد آمدن خساراتی به این منطقه شد.

سعودی ها همچنین منطقه مسوره در نهم واقع در صنعا را به همراه الشرفه در نجران هدف حملات هوایی خود قرار دادند.