جزئیات مرگ گردشگر در راین/میراث فرهنگی در مدیریت آبشار دخیل نیست

محمدمهدی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات حادثه منجر به فوت یک گردشگر در منطقه گردشگری آبشار راین پرداخت و اظهار داشت: پنجشنبه هفته گذشته تعدادی گردشگر از اصفهان در قالب دو دستگاه اتوبوس وارد منطقه گردشگری راین شدند و پس از صرف صبحانه تعدادی از آنها اقدام به کوهنوردی کردند.

وی ادامه داد: در هنگام کوهنوردی یک تکه سنگ از زیرپای یکی از گردشگران که از زیر آب ریز آبشار در حال عبور بوده رها شده و به سر خانمی که در پایین کوه حضور داشت اصابت می کند و منجر به مرگ وی می شود.

افضلی با اشاره به اینکه فرد متوفی متولد سال ۱۳۳۷ بوده و به اتفاق خانواده اش در قالب این تور گردشگری عازم استان کرمان شده بود، افزود: با شکایت همسر این خانم، فردی که باعث این اتفاق شده بود در راین توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.

وی یادآور شد: در هنگام بروز حادثه اورژانس بلافاصله از راین به محل آبشار اعزام شد.

مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: سرپرست تور ادعا دارد تمامی اعضاء حاضر در این تور تحت پوشش بیمه گردشگری بوده و این تور دارای مجوز سازمان میراث فرهنگی بوده است.

وی با بیان اینکه فرد مسبب بروز این حادثه به دلیل اینکه شاکی خصوصی دارد در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، یادآور شد: پرونده حادثه توسط نیروی انتظامی تکمیل و به همراه این فرد برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

گردشگران علائم هشدار دهنده را جدی بگیرند

افضلی با اشاره به لزوم توجه گردشگران به علائم نصب شده در مناطق گردشگری افزود: گردشگران نباید به مناطق ممنوعه یا صعب العبور وارد شوند چرا که کوچکترین بی توجهی می تواند باعث بروز حوادثی این چنینی شود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط گردشگران گفت: افراد نباید در هنگام کوهنوردی از مناطق حادثه خیز عبور کنند و لازم است به افرادی که در دامنه کوه حضور دارند توجه داشته باشند.

افضلی ادامه داد: اغلب اوقات گردشگرانی که وارد مناطق گردشگری می شوند بدون رعایت جوانب احتیاط اقدام به کوهنوردی می کنند در حالی که ممکن است این اقدام آنها باعث بروز حادثه ناگوار برای خود و دیگر گردشگران حاضر در منطقه شود.

مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه بی توجهی به نکات ایمنی در تورهای گروهی بیشتر نمود پیدا می کند، گفت: سرپرست گروه باید نکات لازم را به افراد گروه گوشزد می کرد.

وجود دو مسیر حادثه خیر در منطقه گردشگری آبشار راین

افضلی با اشاره به نصب علائم هشدار دهنده در آبشار راین گفت: دو مسیر حادثه خیز در این منطقه گردشگری وجود دارد که با علائم نصب شده هشدارهای لازم در خصوص ریزش سنگ و احتمال بروز سایر حوادث به گردشگران داده شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت آبشار راین به عهده شورای بخش راین است و افزود: در مناطقی مانند آبشار راین که دهیاری وجود ندارد پنج نفر از دهیاران بخش به عنوان اعضاء شورا انتخاب می شوند که یک نفر از آنها رئیس شورای بخش است که مدیریت منطقه را بر عهده می گیرند و بخشداری بر نحوه فعالیت آنها نظارت دارد.

مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به اخذ ورودی از گردشگران آبشار راین اشاره کرد و گفت: مبلغ ورودی که از گردشگران اخذ می شود برای هر دستگاه اتوبوس ۲۰ هزار تومان، مینی بوس ۱۰ هزار تومان و خودروی سواری پنج هزار تومان است.

افضلی گفت: در روزهای معمولی یک نفر در این مکان حضور دارد که در روزهای شلوغ و پررفت و آمد این تعداد به چهار تا پنج نفر افزایش پیدا می کند که البته در زمان بروز حادثه هیچ نگهبانی از سوی شورای بخش در محل حضور نداشته است.

میراث فرهنگی در مدیریت آبشار راین دخیل نیست

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی استان کرمان در مدیریت آبشار راین دخیل نبوده و از درآمد ناشی از اخذ ورودی خودروها انتفاعی ندارد، افزود: در حالی در ارگ راین هشت نفر امور مربوط به گردشگران را انجام می دهند که سالانه ۴۵ هزار نفر از این مکان بازدید می کنند، اما در آبشار راین که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر گردشگر دارد بین یک تا پنج نفر به صورت کارگر روزمزد فعالیت دارند.

افضلی تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده گردشگران آبشار راین؛ این منطقه از درآمد قابل توجهی برخوردار است که مدیریت آن می تواند از محل این درآمدها اقدام به ایجاد زیرساخت های مناسب برای گردشگران کرده و با بکارگیری نیروی های آموزش دیده و متخصص از تکرار این چنین حوادثی جلوگیری به عمل آورد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد کمپ یا اقامتگاه برای گردشگران در منطقه آبشار راین گفت: میراث فرهنگی استان کرمان پیشنهاد می کند که مدیریت این منطقه به این اداره کل یا بخش خصوصی واگذار شود تا خدمات مناسب تری به گردشگران ارائه و مدیریت بهتری اعمال شود.

افضلی با اشاره به اینکه در روزهای شلوغ و پیک سفر نیروی انتظامی و اورژانس در منطقه حضور مداوم دارند، افزود: در روزهای معمولی نیروی انتظامی اقدام به گشت زنی می کند و اورژانس نیز در محل آبشار راین حضور ندارد.

مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی هم به صورت موردی و گشت زنی در طول روز در منطقه حضور پیدا می کند.

این در حالیست که اکثر گردشگران حاضر در منطقه گردشگری آبشار راین از مسیر زیر آب ریز آبشار عبور می کنند و اگر اطلاعات هشدار دهنده از سوی مدیریت این منطقه گردشگری با دقت و حساسیت بیشتری به بازدیدکنندگان ارائه شود از تکرار حوادث تلخ این چنینی جلوگیری می شود.