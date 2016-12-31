سازمان اتوبوسرانی ورامین ۱۴۳۰ اتوبوس و مینی بوس را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خوانساریان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر ورامین و حومه اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی شهر ورامین و حومه، هزار و ۴۳۰ اتوبوس و مینی بوس را در بخش دولتی و خصوصی تحت پوشش دارد که لزوم تشکیل پایگاه بسیج در این سازمان را یادآور می شود.

حسن خوانساریان افزود: هر سال قریب به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس را برای ایام الله مختلف در اختیار نهادها و ارگان های مختلف قرار می دهیم که آمار قابل توجهی است.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل پایگاه بسیج در سازمان اتوبوسرانی ادامه داد: پرسنل سازمان اتوبوسرانی همواره بسیجی وار به مردم خدمت کرده اند و همواره خود را بسیجی می دانند که با تشکیل پایگاه بسیج این سازمان، آن ها به طور رسمی به عنوان بسیجی سازمان در خدمت مردم و مسئولان خواهند بود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان ورامین نیز اظهار داشت: انگیزه تشکیل پایگاه بسیج در سازمان اتوبوسرانی شهر ورامین و حومه در بین مدیرعامل و پرسنل این سازمان بسیار قابل تحسین و ستودنی است.

ولی الله سراقی افزود: سیستم کارت بلیت الکترونیکی که با تلاش سازمان اتوبوسرانی ورامین پیگیری شده و در مرحله اجرایی قرار گرفته، اقدام ارزشمندی است.

وی ادامه داد: بیش از هزار و ۴۳۰ نیرو که در اتوبوسرانی ورامین فعال هستند، پتانسیل خوب و مطلوبی برای تشکیل یک پایگاه بسیج پویا و فعال در این سازمان است.