پیروزی پرگل چلسی برابر استوک سیتی/منچستر یونایتد به سختی برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رقابتهای فوتبال باشگاهی در اکثر کشورهای اروپایی تعطیل است در انگلیس هفته نوزدهم لیگ برتر در شب سال نو میلادی پی گرفته شد و در یکی از دیدارهای مهم تیم چلسی برابر استوک سیتی به برتری ۴ بر ۲ رسید.

نیمه نخست این بازی با یک گل به سود آبی پوشان همراه شد. گری کیهیل در دقیقه ۳۴ روی سانتر فابرگاس از نقطه کرنر با ضربه سر محکم خود دروازه استوک سیتی را گشود.

در شروع نیمه دوم و در دقیقه ۴۶ برونو مارتینز کار را به تساوی کشاند. اما ویلیان در دقیقه ۵۸ گل دوم تیم چلسی را به ثمر رساند. این گل را هم پیتر کراوچ (۶۴) پاسخ داد. در ادامه چلسی فشار را بیشتر کرد و توسط ویلیان (۶۶) و دیه گو کاستا (۸۵) به دو گل دیگر دست پیدا کرد.

آبی پوشان لندنی با بردی که در آخرین روز سال ۲۰۱۶ کسب کردند ۴۹ امتیازی شدند و به صدرنشینی مقتدرانه خود در لیگ جزیره تداوم بخشیدند.

تیم آنتونیو کونته به رکورد ۱۳ برد متوالی در لیگ برتر رسید. پیش تر آرسنال در دوران طلایی آرسن ونگر به این تعداد برد متوالی دست یافته بود. چلسی اگر دیدار بعدی خود را پیروز شود به نخستین تیم تاریخ لیگ برتر تبدیل می شود که ۱۴ بازی متوالی را با برد پشت سر می گذارد.

تیم منچستر یونایتد نیز در ورزشگاه اولدترافورد میزبان میدلزبورو بود که این بازی را به سختی در دقایق پایانی ۲ بر یک پیروز شد. ابتدا گرنت لیدبیتر در دقیقه ۶۷ برای میدلزبورو گلزنی کرد اما منچستر یونایتد در دقایق ۸۶ و ۸۷ دو بار متوالی توسط مارسیال و پوگبا گلزنی کرد تا ۳۶ امتیازی شود و در رده ششم جدول قرار گیرد.

لستر سیتی، مدافع قهرمانی و تیم بحران زده این فصل در کینگ پاور به مصاف وستهام رفت و با گل دقیقه ۲۱ اسلام سلیمانی این تیم را شکست داد. لستر با ۲۰ امتیاز همچنان در بین تیم های پایین جدول به سر می برد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* منچستر یونایتد ۲ - میدلزبورو یک

* ساوتهمپتون یک - وست برومویچ ۲

* سوانزی صفر - بورنموث ۳

* برنلی ۴ - ساندرلند یک

* چلسی ۴ - استوک سیتی ۲

* لستر سیتی یک - وستهام صفر