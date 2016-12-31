روحانی و پوتین تلفنی گفتگو کردند/تاکید بر ادامه مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و "ولادیمیر پوتین" در تماس تلفنی که شنبه شب انجام شد، درباره همکاری های ایران، روسیه و سوریه برای گفت وگو میان دولت و مخالفان سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان، رایزنی کردند.

روحانی در تماس تلفنی پوتین با وی، ضمن تبریک سال نو میلادی به رییس جمهوری و ملت روسیه گفت: ما از آتش بسی که در سایه همکاری ایران، روسیه و سوریه، در سوریه تحقق یافت، استقبال می کنیم و در عین حال همفکری و هماهنگی بیش از پیش کشورها قبل از نشست قزاقستان را ضروری می دانیم.

رییس جمهور، تداوم ارسال کمک های بشردوستانه را به مردم سوریه و بویژه در شهرهایی که همچنان در محاصره تروریست ها هستند، ضروری عنوان کرد و گفت: بسیار مهم است که بعد از پیروزهای اخیر بتوانیم این آتش بس را حفاظت و حراست کنیم.

روحانی، رایزنی فشرده میان وزارتخانه های خارجه دو کشور را در این عرصه موردتاکید قرار داد.

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه نیز در این تماس تلفنی دستیابی به آتش بس را محصول همفکری و همکاری همه کشورهای خواهان صلح و آرامش در سوریه و بویژه ایران و روسیه ذکر کرد و گفت: وظیفه ما حفظ دستاوردهای موجود و در عین حال تداوم مبارزه مشترک علیه تروریسم بین الملل است.

رییس جمهوری روسیه با تاکید بر ضرورت رایزنی فشرده میان وزیران خارجه دو کشور پیش از مذاکرات گروه‌های سوریه ای در پایتخت قزاقستان، افزود: آماده همکاری با گروههایی در سوریه هستیم که حاضرند در مسیر صلح آمیز گام بردارند و بی تردید اجازه نمی دهیم که آتش بس شامل گروه‌های تروریستی مانند داعش، جبهه النصره و گروههای مشابه باشد.