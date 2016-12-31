سیاه نمایی جدید «الجزیره» درباره آتش بس سراسری سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه قطری الجزیره در جدیدترین اقدام خود در صدد تحریف حقایق و وارونه جلوه دادن آنچه که در سوریه می گذرد، است.

در همین راستا، این شبکه قطری در راستای جنگ روانی علیه محور مقاومت مدعی شد: در روز دوم اجرای آتش بس سراسری در سوریه، نیروهای ارتش سوریه با حمایت حزب الله لبنان، به منطقه وادی بردی واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه حمله کردند.

الجزیره در ادامه گزارش ادعا کرد: نیروهای نظام سوریه، حملات گسترده ای را به مناطق حضور معارضان مسلح سوری در «المنشیه» واقع در درعا در دستور کار خود قرار دادند. همچنین منطقه کفرحمره در حومه جنوبی حلب به همراه منطقه ابورویل و پیرامون آن در مناطق شمالی حلب انجام دادند.

معارضان مسلح سوری در اقدامی پیشدستانه اعلام کرد که به روسیه تنها ۳ ساعت (تا ساعت ۸ شب به وقت دمشق) مهلت دادند تا حملات سوری ها و روسی ها به وادی بردی واقع در حومه دمشق را متوقف کنند.

این معارضان سوری در ادامه ادعا کردند که در صورت عدم پایبندی طرف مقابل (روس ها و سوری ها) به مهلت تعیین شده، دیگر لزومی ندارد گروه های معارض نیز به آتش بس پایبند باشند.

این در حالی است که مرکز روسی نظارت بر آتش‌بس سوریه موسوم به «حمیمیم» در بیانیه ای اعلام کرد که گروه‌های مسلح طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ مرتبه آتش بس در سوریه را نقض کرده اند.

به نظر می رسد که این اقدام رسانه های عربی در راستای حمایت از گروههای مسلح است و گروههای مسلح به دنبال به دست آوردن بهانه برای نقض آتش بس در سوریه و مسبب شکست معرفی کردن نظام سوریه در این زمینه هستند.