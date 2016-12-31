افتتاح پردیس سینمایی بیجار/ فرهنگ زیر بنای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی بعد از ظهر امروز در جریان بازدید از ساختمان پردیس سینمایی شهرستان بیجار به اهمیت توسعه فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت:خوشبختانه استان کردستان و شهرستان بیجار ظرفیت خوبی در زمینه های فرهنگی و هنری دارد و بهره برداری از این ظرفیت ها می تواند زمینه ساز توسعه بیش از پیش این شهرستان باشد.

وی افزود:باید به شاخص و مولفه های فرهنگی بیش از پیش توجه شود و یکی از این شاخص و مولفه ها توسعه فرهنگی سینما است .

مرادی ادامه داد: برای ایجاد سینمای مناسب باید زیرساخت های لازم از جمله سیستم نورپردازی، سیستم صوت دیجیتال و سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب به خوبی مهیا شود .

وی در ادامه به سرانه پایین سینما در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت:سرانه صنلی سینما در سطح استان پایین است و به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک صندلی وجود دارد و این مهم می طلبد تا ما سرانه سینما را در سطح استان و بالاخص شهرستان ها افزایش دهیم.

رئیس حوزه هنری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: باید در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بمانید و بیجار را آباد کنید باید به توسعه بیش از پیش شهرستان در تمامی حوزه ها و بالاخص بخش فرهنگی توجه ویژه کرد.

وی اضافه کرد: باید مردم را با سینما آشتی دهیم و این مکان را به یک پاتوق فرهنگی تبدیل نماییم.

مرادی به اقدامات خوب و ارزشمند حوزه هنری شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از افتتاح دفتر حوزه هنری در شهرستان بیجار شاهد ایجاد برنامه های فرهنگی جامع و کامل در این شهرستان بوده ایم که با استقبال بسیار خوب مردم همراه بوده است.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در بخش فرهنگی لازم است تا کلیه کارهای عمرانی نیز با پیوست فرهنگی اجرا شود چرا که اگر کار عمرانی انجام شود اما نگاه فرهنگی نداشته باشد در دراز مدت با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس حوزه هنری کردستان در ادامه به پردیس سینما بهمن سنندج اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه امروز پردیس سینما بهمن شهر سنندج جز بهترین سینماهای کشور محسوب می شود که با استقبال بسیار خوب هنر دوستان همراه بوده است.

وی تاکید کرد: خلا نبود سینما در شهرستان بیجار به خوبی حس می شد که با کمک مسئولین شهرستان و دفتر حوزه هنری این خلا در حال برطرف شدن است و در دهه فجر امسال شاهد بهره برداری از این سینما خواهیم بود.