به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، حسین طالب نژاد اظهار داشت: در پی اعلام اضطرار موتور لنج باری که از دبی بطرف بندر گناوه در حال تردد بود به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهر، مبنی بر از کار افتادگی موتورها و آبگرفتگی شناور، بلافاصله هماهنگی لازم انجام و شناور ناجی ۹ به موقعیت اعزام شد.

وی افزود: با رسیدن ناجی ۹ به موقعیت اعلام شده و پس از انجام اقدامات اولیه و تحویل پمپ تخلیه آب، به‌صورت آماده باش در کنار موتور لنج مذکور ماند و پس از اطمینان از رفع خطر به موقعیت خود در بندر بوشهر بازگشت.