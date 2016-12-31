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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۲

رئیس ایمنی بنادر و دریانوردی بوشهر:

شناور باری از غرق شدن در آب‌های خلیج فارس نجات یافت

شناور باری از غرق شدن در آب‌های خلیج فارس نجات یافت

بوشهر - رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: شناور باری از غرق شدن در آب‌های خلیج فارس نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، حسین طالب نژاد اظهار داشت: در پی اعلام اضطرار موتور لنج باری که از دبی بطرف بندر گناوه در حال تردد بود به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهر، مبنی بر از کار افتادگی موتورها و آبگرفتگی شناور، بلافاصله هماهنگی لازم انجام و شناور ناجی ۹ به  موقعیت اعزام شد.

وی افزود: با رسیدن ناجی ۹ به موقعیت اعلام شده و پس از انجام اقدامات اولیه و تحویل پمپ تخلیه آب، به‌صورت آماده باش در کنار موتور لنج مذکور ماند و پس از اطمینان از رفع خطر به موقعیت خود در بندر بوشهر بازگشت.

کد مطلب 3864982

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