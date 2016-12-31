بازگشت یک سرکرده ارشد داعش به همراه ۴۰۰ تروریست دیگر به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های داعش پس از شکست در سوریه و عراق در حال بازگشت به آغوش حامیان خود هستند.

در همین راستا، نهاد اطلاعاتی ایتالیا اعلام کرد که «ابوعبدالله الکوسوفی» یکی از سرکرده های برجسته گروه تروریستی داعش به همراه ۴۰۰ نفر از عناصر این گروه تکفیری به اروپا بازگشته است.

این نهاد اطلاعاتی می افزاید که الکوسوفی تابعیت آلبانی دارد و اسم واقعی اش «لافدریم موهسکری» است که به همراه ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر از عناصرش پس از شکست در سوریه از این کشور به بالکان بازگشته است.

وی در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی به سوریه رفت و پس از آن نیز مسئول جذب تروریست ها شد.

نهاد اطلاعاتی ایتالیا نسبت به بازگشت تروریست ها از منطقه غرب آسیا به اروپا از طریق پناهندگان هشدار داد زیرا نیروهای امنیتی در شناسایی آنها ناکام مانده اند.