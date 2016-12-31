به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی شامگاه شنبه درجلسه هماندیشی رسانهها با مسئولان استان اردبیل تصریح کرد: در پی مطرح شدن برخی تخلفات برخی نوشتهاند مافیای قدرت در استان وجود دارد که انتظار ما از رسانهها طرح موضوعات به صورت قانونی است.
وی با تأکید به اینکه خود بنده هیچ وابستگی به فرد یا گروه سیاسی خاصی ندارم، اضافه کرد: در برخی مواقع مطالب غیرواقع در رسانهها مطرح میشود که انتظار داریم رسانهها به تعهدات کاری توجه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل متذکر شد: خود بنده فردی رسانهای هستم و بارها نتایج پروندهها از خبرگزاریها انعکاس مییابد اما انتظار داریم که موضوعات با بررسی دقیق و صحیح مطرح شود.
عتباتی با اشاره به اینکه در برخی مواقع در برخورد رسانهها با مدیران و شکایات طرح شده مواردی دور از اخلاق مطرح میشود، اضافه کرد: در برخی مواقع متأسفانه رسانه رفتار نامناسب داشته و لازم است مطابق قانون برخورد شود.
وی به برخی گمانهزنیهای گسترده و طرح آن با هدف رقابتهای سیاسی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا به همان میزان که با اراذلواوباش و یا مواد مخدر و مشروبات الکلی برخورد دارد در موضوع تخلفات دستگاههای اجرایی نیز بدون مماشات برخورد میکند.
بازداشت مدیرعامل کشت و صنعت
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با ذکر مثالی به پروندههای تخلفات مالی کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: برای مدیرعامل فعلی و معاون وی یک فقره حکم صادر شده و به دو ماه انفصال از خدمت منصوب شدهاند و این حکم در مرحله عدم قطعیت است.
وی افزود: در مورد دو پرونده اختلاس مالی نیز دلایل و مدارک کافی طرح شده و قرار بازداشت صادر و سپس با وثیقه دولتی آزاد شده است.
به گفته عتباتی مدیران عامل سابق و فعلی کشت و صنعت به دلیل تخلفات مالی بازداشت شدند و هر چند کشت و صنعت مغان میتوانست مصداق بارز اقتصاد مقاومتی باشد اما از بابت ضعف مدیریت، عدم استفاده از نیروهای متخصص و حیفومیل مالی خود ما انتقاد داریم.
وی با اشاره به بررسی پرونده در دادسرای مرکز استان اضافه کرد: در خصوص پرونده بیانضباطی مالی نیز که جنبه کیفری داشته منجر به صدور کیفر خواست شده است.
عتباتی به پروندههای کیفری برخی مدیران نیز اشاره کرد که حکم قطعی برای آن صادر شده است و متذکر شد: سال ۹۵ چند مدیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند.
کوتاهی در مرگ جوان ۲۷ ساله پذیرفته نیست
وی در عین حال با ذکر مثالی دیگر به مشکلات درمان در استان اشاره کرد و افزود: موضوع درمان مطالبه جدی ما است و مگر میشود فردی سه بار به اورژانس مراجعه کند و به دلیل بیتوجهی کادر درمان جان خود را از دست بدهد و ما به این موضوع بیتفاوت باشیم.
عتباتی با اشاره به اهمیت این موضوع به لحاظ حرفهای و اخلاقی ادامه داد: کسی که به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لازم است الزامات شرعی و اخلاقی را توجه داشته باشد و در غیر این صورت با این فرد برخورد خواهد شد.
وی افزود: پرونده قصور درمانی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی وقت، رئیس بیمارستان وقت و چند پرستار در آن سهیم هستند در دست بررسی و رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در عین حال در پاسخ به دغدغه بیتوجهی دستگاه قضا به علت تصادفات فوتی ادامه داد: قسمت عمده تصادفات به ویژه در محور پارسآباد به دلیل عوامل انسانی و خطای انسانی است.
وی تأکید کرد: هر چند ایمنی راه تأثیر دارد اما فردی که ۱۷ ساعت رانندگی کرده و در داخل تونل با تصادف منجر به مرگ سه نفر شده در بهترین اتوبان نیز موجب این تصادف میشد.
رسانهها به ایجاد آرامش بیتوجهاند
عتباتی همچنین با اشاره به افزایش آسیبهای اجتماعی در استان اضافه کرد: در کمال تأسف در تمامی انواع آسیبهای اجتماعی در استان با افزایش نگران کننده آسیبها مواجه هستیم.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در استان شاهد کاهش سن شرب هستیم به حدی که قرار دادگاه اطفال میبایست صادر شود و سالانه با افزایش محسوس رفتارهای خشن از جمله ضرب و شتم، توهین و فحاشی مواجه ایم.
وی تأکید کرد: تمامی این آسیبها در حالی است که خود رسانهها بیشتر به طرح درگیریها میپردازند و نسبت به ایجاد آرامش در جامعه بیتوجه هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل متذکر شد: لازم است نه تنها صداوسیما بلکه مطبوعات نیز به دستگاه قضا کمک کنند تا بتوان نسبت به ایجاد آرامش در جامعه اقدام کرد.
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