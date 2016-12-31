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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۴۰

مدیرکل ارشاد اسلامی اردبیل:

فیلم سینمایی «چالدران» در اردبیل تولید می‌شود

فیلم سینمایی «چالدران» در اردبیل تولید می‌شود

اردبیل – مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل از تولید فیلم سینمایی چالدران به یاد شهدای جنگ چالدران در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی شامگاه شنبه درجلسه هم‌اندیشی رسانه‌ها با مسئولان استان اردبیل تصریح کرد: در حوزه صنعت سینما اردبیل با وجود زمینه تاریخی با کمبودهایی مواجه است.

وی افزود: برای جبران اقدامات متعددی در دست اجرا است از جمله برای اولین بار سریال شیخ صفی‌الدین اردبیلی تولید می‌شود و متن این سریال آماده شده و در مرحله بازنگری است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان همچنین به تولید فیلم سینمایی چالدران اشاره کرد و گفت: متأسفانه سینمای استان معطوف به سینمای جوان شده و لازم است خود هنرمندان نیز برای ارتقا تولیدات همت کنند.

اسحاقی با اشاره به مشکلات برخی انجمن‌های هنری نیز ادامه داد: برای فعالیت هیچ انجمن هنری اعمال قدرت نشده و به عنوان مثال نه در فعالیت خانه مطبوعات، نه انجمن‌های نمایشی و نه هیچ انجمن هنری اعمال قدرت نداشتیم.

وی افزود: انتخابات انجمن هنرهای نمایشی بدون انحراف برگزار شده و بدون دخالت این اداره کل نتایج را دریافت کرده و به تهران ارجاع دادیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه در رکود این انجمن اداره کل هیچ نقشی ندارد، اضافه کرد: انجمن هنرهای نمایشی نهاد غیردولتی است و توسط هنرمندان شکل گرفته است.

کد مطلب 3865023
محمد میرزایی ناطق

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