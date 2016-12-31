به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی شامگاه شنبه درجلسه هم‌اندیشی رسانه‌ها با مسئولان استان اردبیل تصریح کرد: در حوزه صنعت سینما اردبیل با وجود زمینه تاریخی با کمبودهایی مواجه است.

وی افزود: برای جبران اقدامات متعددی در دست اجرا است از جمله برای اولین بار سریال شیخ صفی‌الدین اردبیلی تولید می‌شود و متن این سریال آماده شده و در مرحله بازنگری است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان همچنین به تولید فیلم سینمایی چالدران اشاره کرد و گفت: متأسفانه سینمای استان معطوف به سینمای جوان شده و لازم است خود هنرمندان نیز برای ارتقا تولیدات همت کنند.

اسحاقی با اشاره به مشکلات برخی انجمن‌های هنری نیز ادامه داد: برای فعالیت هیچ انجمن هنری اعمال قدرت نشده و به عنوان مثال نه در فعالیت خانه مطبوعات، نه انجمن‌های نمایشی و نه هیچ انجمن هنری اعمال قدرت نداشتیم.

وی افزود: انتخابات انجمن هنرهای نمایشی بدون انحراف برگزار شده و بدون دخالت این اداره کل نتایج را دریافت کرده و به تهران ارجاع دادیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه در رکود این انجمن اداره کل هیچ نقشی ندارد، اضافه کرد: انجمن هنرهای نمایشی نهاد غیردولتی است و توسط هنرمندان شکل گرفته است.