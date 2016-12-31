  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۲۳

فرماندار تبریز در گفتگو با مهر:

شاخص آلودگی هوا همچنان افزایش می یابد/ تردد خودروها عامل اصلی

شاخص آلودگی هوا همچنان افزایش می یابد/ تردد خودروها عامل اصلی

تبریز - فرماندار تبریز گفت: هواشناسی پیش بینی کرده که شاخص آلودگی هوای تبریز همچنان در روزهای آینده هفته افزایش می یابد.

رحیم شهرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون شاخص آلودگی تبریز ۱۵۵ پی اس آی است، ابراز داشت: تردد خودروهای شخصی عامل اصلی آلودگی هوای تبریز است و مصرف و آلودگی ناشی از گاز طبیعی خانگی و واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی است.

وی سپس در خصوص نیروگاه حرارتی تبریز گفت: این نیروگاه قبلا از مازوت استفاده می کرد که باعث افزایش آلودگی می شد ولی هم اکنون نیروگاه حرارتی تبریز از گاز طبیعی استفاده می کند.

شهرتی فر ادامه داد: ادارات دولتی باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنند و مردم از ماشین های شخصی استفاده نکنند.

گفتنی است که هوای تبریز همچنان ناسالم است و شاخص آلودگی هوا در تبریز طی دو هفته گذشته از ۵۳ تا ۱۸۳ افزایش یافته است.

طبق استانداردهای جهانی میزان پی اس آی موجود در هوا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نشان دهنده وضعیت هشدار، ۲۰۰ تا ۳۰۰ وضعیت اظطرار و بیش از عدد ۳۰۰ شرایط بحرانی می باشد.

کد مطلب 3865037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها