شاخص آلودگی هوا همچنان افزایش می یابد/ تردد خودروها عامل اصلی

رحیم شهرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون شاخص آلودگی تبریز ۱۵۵ پی اس آی است، ابراز داشت: تردد خودروهای شخصی عامل اصلی آلودگی هوای تبریز است و مصرف و آلودگی ناشی از گاز طبیعی خانگی و واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی است.

وی سپس در خصوص نیروگاه حرارتی تبریز گفت: این نیروگاه قبلا از مازوت استفاده می کرد که باعث افزایش آلودگی می شد ولی هم اکنون نیروگاه حرارتی تبریز از گاز طبیعی استفاده می کند.

شهرتی فر ادامه داد: ادارات دولتی باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنند و مردم از ماشین های شخصی استفاده نکنند.

گفتنی است که هوای تبریز همچنان ناسالم است و شاخص آلودگی هوا در تبریز طی دو هفته گذشته از ۵۳ تا ۱۸۳ افزایش یافته است.

طبق استانداردهای جهانی میزان پی اس آی موجود در هوا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نشان دهنده وضعیت هشدار، ۲۰۰ تا ۳۰۰ وضعیت اظطرار و بیش از عدد ۳۰۰ شرایط بحرانی می باشد.