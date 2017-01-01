نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و متالوژی توسط شرکت رستاک پادویژن، مجری نمایشگاه‌ با همکاری و مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان، خانه معدن هرمزگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس و خانه صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از ۱۲ تا ۱۵ بهمن‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بندرعباس میزبان معدن‌کاران، فولادسازان، متخصصان، مشاوران و پیمانکاران این بخش خواهد بود.

بخش‌های نمایشگاهی شامل ۲ گروه کالایی «آهن و فولاد» و «معدن‏‌، صنایع معدنی، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی» است که به موضوعاتی ازجمله اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، مواد اولیه معدنی، فولاد و محصولات فولادی، فناوری‌های ساخت، محیط زیست،‌ انرژی، تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی، راهسازی و حمل و نقل ریلی و دریایی مواد معدنی می‌پردازد.



همچنین اهداف نمایشگاه‌ها شامل «تکمیل زنجیره تولید، دستیابی به آخرین فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی، افزایش بهره‌وری در تولید، توسعه صنایع پایین‌دستی و بالادستی، افزایش صادرات و انتقال دانش و تکنولوژی با رویکرد بومی‌سازی» است.