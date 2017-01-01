حال و هوای روستاها قدرت دافعه دارد/ ۲۳۰ روستای اصفهان متروکه شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مریم یاوری: سرنوشت یکی گور خوابی می‌شود و دیگری کارتن‌خوابی، خیلی هم که شانس با او همراه باشد می‌تواند در حاشیه شهرها خانه‌ای ۴۰ تا ۷۰ متری برای خود بخرد و به جعبه‌ای ۴۰ متری پناهنده شود.

وقتی هم به خودشان می‌آیند که از شهر رانده و در راه روستا مانده شده‌اند. چون هنگام مهاجرت به شهرها چوب حراج به دار و ندارشان زدند و هیچ پلی را برای برگشت باقی نگذاشتند.

برخی دلیل مهاجرتشان را بیکاری و برخی دیگر نبود امکانات می‌دانند و این در حالی است که عیسی بهمنی، مدیرکل امور روستایی استان اصفهان دلایلی دیگری از این ماجرا را پرده‌برداری می‌کند.

عملکرد مغایر با قانون دستگاه‌های اجرایی، دلیل خالی شدن روستاها از سکنه

به اعتقاد وی عملکرد متفاوت بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در استان اصفهان با قوانین اصلی‌ترین دلیل خالی شدن روستاها در استان اصفهان است.

روش اجرایی طرح هادی با زندگی روستایی همخوانی ندارد به این دلیل که ابعاد این ساختمان‌ها زندگی روستایی را در بر نمی‌گیرد و روستایی را محکوم به زندگی در یک سلول می کنیم

مدیر کل امور روستایی استان اصفهان در ادامه از وجود زیرساخت‌های لازم در روستاهای استان اصفهان خبر می دهد و می‌افزاید: عدم ارائه برخی امکانات همچون مراکز درمانی در این زمینه مشکل آفرین شده است چرا که عدم وجود این خدمات روستاییان را راهی شهرها می کند و آنها را در گیر و دار زرق و برق شهرها وامی‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح هادی و طرح‌های تفکیکی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها اضافه می‌کند: روش اجرایی این طرح با زندگی روستایی همخوانی ندارد به این دلیل که ابعاد این ساختمان‌ها زندگی روستایی را در بر نمی‌گیرد و روستایی را محکوم به زندگی در یک سلول می کنیم.

روستاهای استان اصفهان مصرف کننده شده‌اند

بهمنی که معتقد است روستایی باید خود تولید کننده باشد نه مصرف کننده، اضافه می‌کند: امروز شرایط به گونه‌ای فراهم شده است که بسیاری از روستائیان تولیدات خود و از جمله تخم‌مرغ را از شهر خریداری می‌کنند.

وی در خصوص بی‌مهری جهاد کشاورزی به محصولات تولیدی روستاییان نیز می‌گوید: جهاد کشاورزی برنامه‌ای مدون برای توزیع و فروش محصولات کشاورزی روستاییان نداشته و بعضا بسیاری از محصولات کشاورزی که خرید تضمینی هم ندارد روی دست کشاورزان می‌ماند.

مدیرکل امور روستایی استان اصفهان صدور بی رویه مجوزهای حفر چاه در دشت‌های روستایی را نیز از دیگر بی‌تدبیری‌های آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان اصفهان طی سال‌های گذشته می‌داند و در این خصوص ابراز می‌کند: با این اقدام سفره‌های آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته به صورتی که امروز عمق حفاری چاه برای کشاورزی از ۱۲ متر به ۳۰۰ متر افزایش یافته و در واقع این موضوع یک فاجعه است که قابلیت جبران نیز ندارد.

وی اجبار روستاییان به واگذاری نیمی از املاکشان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در هنگام تفکیک زمین‌ها برای منازل مسکونی را نیز از دیگر دلایل دلسردی روستاییان برای ماندگاری و مهاجرت آنها به شهرها می‌داند و اضافه می‌کند: با این اقدام به مرور قیمت زمین در روستاها نیز افزایش می‌یابد که این امر با هدف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مغایرت دارد.

بر اساس سرشماری اولیه بیش از ۲۳۰ روستا در استان اصفهان خالی از سکنه اعلام شده است که البته این آمار نهایی نیست و باید در این خصوص منتظر تایید نهایی مرکز آمار ایران تا اول بهمن ماه باشیم

بهمنی با اشاره به اینکه خشکسالی به تنهایی منجر به تخلیه روستاها نشده است، می‌افزاید: در این راستا باید توجه داشته باشیم چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی برای برای کشت و یا حتی برای اشتغال روستاهای کم آب داشته باشیم روستاییان حاضر به ترک وطن نخواهند بود.

وی تعداد روستاهای استان اصفهان بر اساس سرشماری سال ۹۰ ، یک هزار و ۸۳۱ روستا اعلام می‌کند و اضافه می‌کند: ۹۶۶ روستا در استان بالای ۲۰ خانوار دارند.

بیش از ۲۳۰ روستای خالی از سکنه در استان اصفهان شناسایی شدند

اما محمد رضا لعلی، قائم مقام ستاد سرشماری استان اصفهان نیز با ارائه آماری از جمعیت روستاهای استان اصفهان بر اساس سرشماری سال ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: بر اساس این آمار جمعیت روستایی استان اصفهان ۷۱۰ هزار و ۹۸۹ نفر است که ۱۵ درصد از کل جمعیت استان اصفهان را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵۰ روستا در استان اصفهان دارای شورای اسلامی و ۸۰۶ روستا نیز دارای دهیاری هستند، اضافه می‌کند: روستای «جوجیل» با جمعیتی بیش از شش هزار نفر از توابع شهرستان فلاورجان پرجمعیت‌ترین روستای استان اصفهان است.

قائم مقام ستاد سرشماری استان اصفهان در خصوص آمار روستاهای خالی از سکنه استان اصفهان در سرشماری سال ۹۵ نیز ابراز می‌کند: در این راستا بر اساس سرشماری اولیه بیش از ۲۳۰ روستا در استان اصفهان خالی از سکنه اعلام شده است که البته این آمار نهایی نیست و باید در این خصوص منتظر تایید نهایی مرکز آمار ایران تا اول بهمن ماه باشیم.

برخی روستاهای خالی از سکنه اقامتگاه دوم هستند

وی که معتقد است برخی روستاهای خالی از سکنه اقامتگاه دوم هستند، می‌گوید: از این رو پیش‌بینی می‌شود ساکنان این منازل در برخی فصول سال به روستاها مهاجرت می‌کنند و از این رو ممکن است در زمان آمارگیری، فصل حضور افراد در روستاهایشان نباشد.

لعلی با اشاره به اینکه روستاهای خالی از سکنه استان اصفهان بیشتر در شهرستان‌های برخوار، شاهین شهر و میمه، نائین، کاشان، شهرضا، اردستان، تیران و کرون و اصفهان شناسایی شده‌اند، تصریح می‌کند: به صورت کلی می‌توان گفت تعداد روستاهای خالی از سکنه در شرق استان بیشتر از دیگر مناطق است.

باید توجه داشته باشیم که روند رو به رشد مهاجرت روستاییان به شهرها هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می‌آورد که ضروری است مسئولان به این امر بیش از گذشته اهتمام داشته باشند تا وضعیت شهرها بحرانی‌تر از امروز نشود.