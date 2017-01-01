خیال منصوریان بابت نیم فصل دوم راحت شد

به گزارش خبرنگار مهر، انگیزه‌های علیرضا منصوریان برای یک شروع تازه در نیم فصل دوم با استقلال زیاد است. به خصوص که او از اطراف و اکناف تیم استقلال شناخت کافی پیدا کرده است و حالا به خوبی می داند از تک تک بازیکنان، اعضای کادر فنی اش و دیگران چه می خواهد و چه انتظاری دارد.

سید محسن کریمی هافبک سرعتی تیم استقلال، در نیم فصل اول هر زمان بود، فوق العاده بود و تنها مشکل او این بود که با ابتلا به مصدومیت‌های متعددی شد که گریبانش را می‌گرفت، کمتر از انتظار فرصت بازی به او می‌رسید. این بازیکن با استفاده از چهار هفته استراحت و درمان و تعطیلی نیم فصل، شرایط مطلوبی پیدا خواهد کرد به گونه‌ای که سرمربی استقلال با شروع نیم فصل دوم می‌تواند به صورت تمام و کمال روی او حساب کند.

اما بهترین خبر برای سرمربی استقلال بازگشت روزبه چشمی به شرایط مسابقه است. این هافبک جوان که فصل گذشته در اوج آمادگی با مصدومیت مواجه شد و بازی‌های زیادی را از دست داد و خیلی‌ها معتقد بودند اگر این اتفاق برای چشمی نمی‌افتاد حتی استقلال قهرمان لیگ برتر می شد، حالا به شرایط مطلوب بازگشته است. البته باید گفت روزبه چشمی از هفته هجدهم می‌تواند استقلال را در مسابقات همراهی کند.

در اختیار بودن دو بازیکن جوان و تعیین کننده مثل روزبه چشمی و محسن کریمی و اضافه شدن آنها به تیم استقلال از جمله عواملی است که منصوریان را به نیم فصل دوم بسیار امیدوار کرده است.