رقابت های سپک تاکرا در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های سپک تاکرا به مناسبت گرامیداشت دهه فجر طی روزهای نهم و دهم بهمن ماه در دو دسته مردان برگزار می شود.

هر استان با یک تیم پنج نفره در این رقابت ها که به میزبانی سالن شهید بابایی برگزار می شود شرکت می کند.

تیپ ۱۱۶ قزوین عنوان سوم مسابقات دفاع شخصی نزاجا را از آن خود کرد

در مبارزات آزاد این مسابقات در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم حسن صفری و در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم مهدی صبری از تیپ ۱۱۶ قهرمان شدند.

این مسابقات با شرکت ۲۵ تیم و ۲۷۰ ورزشکار در دو رشته مبارزه آزاد و هنرهای فردی در مشهد برگزار شد.

برد تیم فوتبال سرخ جامگان در هفته آخر

در بازی هفته سیزدهم لیگ سه فوتبال کشور، تیم فوتبال سرخ جامگان در بازی آخر برد و در لیگ ماندگار شد.

در این بازی این هفته سرخ جامگان آریا قزوین با نتیجه ۲ بر ۱ شهرداری آستارا را شکست داد.

نماینده استان با کسب ۱۷ امتیاز در جایگاه پنجم گروه خود ایستاد.

نایب قهرمانی تیم ماراتن استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان مسابقات دو ماراتن قهرمانی کشور نصرالله و فرض الله رستمی دوندگان قزوینی به ترتیب ششم و یازدهم شدند.

در مجموع تیمی نیز تیم الف استان بعد از آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد.

ابوالفضل محمودیان و غلامرضا سعادت تیم استان را در این رقابت ها همراهی کردند.

این رقابت ها با شرکت ۱۲۰ ورزشکار در شهر بندرعباس برگزار شد.