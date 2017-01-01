به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری در ششم دی ماه، امروز یکشنبه مراسم تودیع نصرالله پریچهره و معارفه خسرو قمری در محل این فدراسیون برگزار شد. در این مراسم گواری رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها به عنوان نماینده وزارت ورزش حضور داشت.

گواری در ابتدای این مراسم گفت: این چهار ماه حضور پریچهره به عنوان سرپرست فدراسیون خیلی زود گذشت و این وظیفه خطیر را به خوبی انجام داد. دوچرخه سواری از جمله رشته هایی است که پرمدال است و نیاز به کار تیمی دارد تا از مدال هایی که توزیع می شود، بهره خوبی ببریم.

وی ادامه داد: مطابق صحبت های وزیر انتظار از ایران از سطح آسیا فراتر رفته است. ان شاءالله با برنامه ریزی های خوب در المپیک ۲۰۲۰ بهتر از المپیک ۲۰۱۶ ظاهر شویم. قمری از نیروهای خوب است و با پتانسیلی که در این رشته وجود دارد امیدوارم شاهد شکوفایی هر چه بیشتر دوچرخه سواری باشیم. از پریچهره و کاشانی تشکر می‌کنم و برای قمری آرزوی موفقیت دارم.

پریچهره سرپرست پیشین فدراسیون دوچرخه سواری نیز گفت: سرپرست باید آرامش را حاکم کند تا انتخابات برگزار شود. خدا را شکر همه در یک فضای سالم رای دادند. قمری در چهار سال قبل برنامه های خوبی در بخش قهرمانی داشت. ان شاءالله برای چهار سال آینده این برنامه ها ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: واقعا باید بگویم این فدراسیون نیروهای خوبی دارد که با علاقه کار می کردند. من برنامه هایی که قمری برای سال ۹۵ داشت را پیش بردم. در ۲۰ روزی که تا آغاز مسابقات قهرمانی آسیا باقی مانده است، ان‌شاءالله قمری ۲۰ روز مفید خواهد داشت زیرا ما برنامه ها را طبق تقویم پیش بردیم و اردوها منظم برگزار شد. ما پا به رکاب هستیم و اگر بتوانیم کاری در وزارت ورزش برای دوچرخه سواری انجام دهیم، دریغ نمی کنیم.

خسرو قمری رئیس جدید فدراسیون دوچرخه سواری نیز تصریح کرد: افتخار می کنم سالیان سال در کنار خانواده دوچرخه سواری تجربه کسب کردم و تشکر می کنم از کسانی که به من رای اعتماد دادند. کارنامه ما در چهار سال قبل نسبتا خوب بود. در این چهار ماه فرصتی بود تا گذشته خود را مروری کنم و به نتایجی رسیدم.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب شدن مسائل خوب را نگه داشتم و بدی ها را دور ریختم. همچنین باید بازنگری در برنامه های خود داشته باشیم. قرار است از خرد جمعی استفاده کنیم و جایگاه ها را مشخص کنیم. ۳۰-۴۰ در صد کارهایمان را نسبت به گذشته با سرعت بیشتری دنبال می کنیم. نگاه ما باید تغییر کند و از سطح آسیا بگذرد و در رده های جوانان و امید بتوانیم در سطح جهان نتایجی را بگیریم.

قمری همچنین گفت: پریچهره در این مدت مسائل خوبی را به وزارت ورزش منتقل کرد که باعث شد خیلی از مشکلات ما مرتفع شود. از پریچهره و کاشانی به دلیل برخی بداخلاقی هایی که اتفاق افتاد عذرخواهی می کنم.