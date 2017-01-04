دریافت مابه التفاوت از برنج وارداتی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۳/۹۴/۱۷۰۷۹۶ مورخ ۹۴/۹/۸ به پیوست تصویرنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۵۵۹۵۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره ۹۵/۵۱۰/۳۶۸۳ مورخ ۹۵/۹/۹ و نامه شماره ۰۲۰/۲۴۴۱۶ مورخ ۹۵/۹/۱ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمدید مدت اعتبار اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی جهت هر کیلوگرم برنج وارداتی (تا زمان وصول مصوبه جدید شورای اقتصاد) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه ارسال و متذکر می‌گردد با توجه به نامه مورد اشاره اخذ مابه‌التفاوت از تاریخ ۹۵/۸/۳۰ مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مابه التفاوت در راستای حمایت از برنج داخلی بر واردات برنج خارجی وضع شده است.