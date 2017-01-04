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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

سازمان توسعه تجارت به گمرک نامه زد؛

دریافت مابه التفاوت از برنج وارداتی تمدید شد

دریافت مابه التفاوت از برنج وارداتی تمدید شد

سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که اخذ مابه التفاوت از برنج وارداتی از تاریخ ۳۰ آبان ماه امسال مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو بخشنامه شماره   ۲۹۳/۹۴/۱۷۰۷۹۶  مورخ ۹۴/۹/۸ به پیوست تصویرنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۵۵۹۵۵  مورخ ۹۵/۹/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره ۹۵/۵۱۰/۳۶۸۳  مورخ ۹۵/۹/۹ و نامه شماره ۰۲۰/۲۴۴۱۶  مورخ ۹۵/۹/۱ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمدید مدت اعتبار اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی جهت هر کیلوگرم برنج وارداتی (تا زمان وصول مصوبه جدید شورای اقتصاد) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه ارسال و متذکر می‌گردد با توجه به نامه مورد اشاره اخذ مابه‌التفاوت از تاریخ ۹۵/۸/۳۰ مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مابه التفاوت در راستای حمایت از برنج داخلی بر واردات برنج خارجی وضع شده است.

کد مطلب 3865346

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