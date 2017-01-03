همنشینی هلال ماه و سیاره زهره را امشب رصد کنید

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویداد نجومی همنشینی هلال ماه و سیاره زهره اظهار داشت: این همنشینی لحظاتی بعد از غروب خورشید در بالای افق غربی قابل دیدن است.

وی با بیان اینکه این رویداد در تاریخ چهاردهم دی ماه اتفاق می افتد، افزود: در این زمان فاز هلال ماه ۱۸.۱درصد خواهد بود و سیاره زهره به مانند جسم نورانی در کنار آن قرار دارد.

این کارشناس نجوم با بیان اینکه در این زمان قدر سیاره زهره منفی ۴.۳ است، اظهار داشت: جدایی زاویه هلال ماه و سیاره زهره برابر با ۳.۵ درجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این زمان به راحتی می توان سیاره زهره را مشاهده کرد، بیان داشت: از این رویداد زیبا به همراه مناظر زمینی می توان تصاویر بسیار جذاب و دیدنی تهیه کرد.

مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: در شامگاه روز ۱۴ دی هلال ماه در کنار سیاره مریخ قرار می گیرد.