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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۵

با چشم غیر مسلح؛

همنشینی هلال ماه و سیاره زهره را امشب رصد کنید

همنشینی هلال ماه و سیاره زهره را امشب رصد کنید

مدیر انجمن علمی نجوم اهواز گفت: امشب، ساعاتی بعد از غروب خورشید می توان همنشینی هلال ماه و سیاره زهره را با چشم غیر مسلح در آسمان رصد کرد. 

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویداد نجومی همنشینی هلال ماه و سیاره زهره اظهار داشت: این همنشینی لحظاتی بعد از غروب خورشید در بالای افق غربی قابل دیدن است.

وی با بیان اینکه این رویداد در تاریخ چهاردهم دی ماه اتفاق می افتد، افزود: در این زمان فاز هلال ماه ۱۸.۱درصد خواهد بود و سیاره زهره به مانند جسم نورانی در کنار آن قرار دارد. 

این کارشناس نجوم با بیان اینکه در این زمان قدر سیاره زهره منفی ۴.۳ است، اظهار داشت: جدایی زاویه هلال ماه و سیاره زهره برابر با ۳.۵ درجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این زمان به راحتی می توان سیاره زهره را مشاهده  کرد، بیان داشت: از این رویداد زیبا به همراه مناظر زمینی می توان تصاویر بسیار جذاب و دیدنی تهیه کرد.

مدیر انجمن  نجوم اهواز گفت: در شامگاه روز ۱۴ دی هلال ماه در کنار سیاره مریخ قرار می گیرد.

کد مطلب 3865449

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