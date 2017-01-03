از «سقراط» تا «فاوست» در «صحنه به صحنه» نمایش داده می شوند

مهدیزاده درباره برپایی نمایشگاه «صحنه به صحنه»، به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه چینشی از آثار صحنه ای خودم است شامل اشیا و سازه هایی که برای تعدادی از اجراهای نمایشی ساخته شده بودند و حالا قارر است در قالب اینستالیشن، در گالری های پاییز، زمستان و میرمیران خانه هنرمندان ایران، لابی و راهروها و حوض مقابل خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شوند.

وی ادامه داد: همچنین ویدیوهایی هم نمایش داده می شوند که بر اساس طراحی های اجرا شده ام در برخی نمایش ها و همچنین در تبعیت از نظام چیدمان انجام شده اشیا و سازه هایی که در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته می شوند، هستند.

این طراح صحنه با سابقه تئاتر اظهار کرد: علاوه بر اشیا و لوازم مدنظر، نقشه های فنی، فضاهای سه بعدی، عکس ها، پوسترها و اسکیس های ۱۵ نمایشی را که طراحی آن ها را انجام داده ام نیز در نمایشگاه «صحنه به صحنه» به نمایش گذاشته می شوند.

مهدیزاده با اشاره به چیدمان اشیا و لوازم نمایش های «سقراط»، «فاوست»، «مرده های بی کفن و دفن»، «اپرای فلوت سحرآمیز»، «هیچ کس نبود بیدارمان کند»، «درخشش در ساعت مقرر» و «بی بی بیدل» در نمایشگاه «صحنه به صحنه»، درباره وجه مشترک طراحی صحنه نمایش های انتخاب شده برای حضور در این نمایشگاه یادآور شد: تعدادی از کارهایی که طراحی کردم بر اساس نظام چیدمان طراحی شده است. این طراحی صحنه در تئاتر بر اساس دستاوردهای نیمه دوم قرن بیستم است که در آن اشیا از جایگاه ویژه ای در طراحی صحنه تئاتر برخوردار شدند.

وی افزود: بازی با اشیا، ماهیت آن ها، تنوع و تکرار در نظام چیدمان طراحی مدنظر است و من تعدادی از کارهایم را بر اساس نظام چیدمان طراحی کردم. این وجه مشترک طراحی آثاری است که در نمایشگاه «صحنه به صحنه» به نمایش گذاشته می شوند.

وی با اشاره به اینکه مراسم افتتاح نمایشگاه «صحنه به صحنه» ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه ۱۷ دی ماه است، توضیح داد: قرار است در این مراسم و در لابی خانه هنرمندان، قطعاتی از موسیقی نمایش «سقراط» به صورت زنده و همچنین صحنه هایی از این نمایش اجرا شود. این نمایشگاه تا ۲۸ دی ماه ادامه دارد و فکر می کنم جذابیت های خاصی برای مخاطبان و علاقه مندان داشته باشد.

عکس داخل خبر از راحله صبوحی