۲۰۰۰غیربومی در سرخه سکونت دارند/ ساماندهی مهاجران در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سرخه به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر، مهاجرت را نوعی تهدید و در عین حال نوعی فرصت خواند و ابراز داشت: وجود افراد مهاجر در سرخه از لحاظ فرصت های شغلی هم می تواند فرصت باشد چرا که نیروی کار مستعد این شهرستان را تامین می کند و هم تهدید چرا که فرصت شغلی را از جوانان این شهرستان می گیرد لذا باید با یک نگاه معقول نسبت به رفع مشکلات حوزه مهاجرت نگاه کرد.

وی با بیان اینکه مهاجرت امروزه یکی از بخش های جدانشدنی زندگی جامعه است و بشر همواره برای دستیابی به امکانات و رفاهیات بیشتر و مطلوب تر اقدام به جابجایی و مهاجرت خواهد کرد، افزود: مهاجرت و ورود مهاجران به سرخه نیز نیازمند برنامه ریزی و توجه مسئولان است.

فرماندار سرخه گفت: با آموزش، برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای این قشر، علاوه بر بهره وری و همچنین استفاده از خدمات آنان باید مضرات و آسیب های این دست مسائل را شناسایی و درصدد رفع و تبدیل آنها به فرصت هایی برای بهره برداری تلاش کنیم.

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر امام جمعه سرخه نیز در این نشست ضمن بیان اینکه با ارتقاء فرهنگ به خصوص فرهنگ عمومی علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم و احساس آرامش و امنیت در متن جامعه، کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به مردم نیز بهبود خواهد یافت، گفت: مهاجرت و در نگاه کلی مهاجران به یک منطقه یا یک شهرستان همواره با آثار مفید و مضر همراه بوده که علاوه بر استفاده از فواید آنان باید باجلوگیری از مضرات آن با برنامه ریزی این معضلات را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.

در پایان این جلسه برنامه ریزی و آموزش برای مهاجران، شناسایی و احصا اطلاعات و جامعه آماری دقیق و فراگیر از آنها، فرهنگ سازی مناسب برای این قشر و اجرای طرح های مدون برای استفاده مطلوب از فرصت مهاجران به شهرستان در دستور کار قرار گرفت.