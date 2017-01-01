به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و بررسی وضعیت گلخانه های لرستان در سخنانی با اشاره به عدم مدیریت منابع آب در این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر شاهد فعالیت ۱۹۰ موتور تلمبه آب در مسیر رودخانه کشکان هستیم.

فروش آب رودخانه کشکان با حفر چاههای غیر مجاز

وی با بیان اینکه از این تعداد تنها ۴۰ مورد دارای مجوز هستند عنوان کرد: ۱۵۰ مورد از موتور تلمبه ها بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه باغات ۴۰ ساله ای در مسیر رودخانه کشکان قرار دارند که به دلیل کمبود آب در حال از بین رفتن هستند گفت: چهار تا پنج نفر در این منطقه هستند که به صورت غیر قانونی از رودخانه آب برداشت می کنند و در نهایت با پول آن را در اختیار کشاورزان و باغداران قرار می دهند.

دستیاری با بیان اینکه باغداران در فصل تابستان برای تامین آب مورد نیاز باغات خود در فشار هستند گفت: این تعداد افراد خاص با فعالیت غیر قانونی و حفر چاههای غیر مجاز و به کار گیری تلمبه های آب غیر مجاز در رودخانه کشکان برای هر هکتار زمین از کشاورزان و باغداران هشت میلیون تومان دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه این موتور تلمبه های غیر مجاز از منطقه «بنلار» تا رودخانه کشکان به کار گیری شده اند تصریح کرد: این افراد خاص از رودخانه آب برداشت می کنند و این در حالیست که بابت این کار یک ریال هم به آب منطقه ای پرداخت نمی کنند.

آب «تیره» هم فروخته می شود

ماشالله نعمتی فرماندار دورود نیز در این جلسه در سخنانی متاسفانه نظارتی در رابطه با حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در این شهرستان از سوی دستگاههای متولی صورت نمی گیرد گفت: در حال حاضر تنها ۴۰۰ مورد ّ در این شهرستان دارای مجوز هستند و بقیه بدون مجوز هستند.

وی با بیان اینکه سفره های آب زیرزمینی دورود در حال از بین رفتن هستند گفت: عده ای دلال و واسطه آب رودخانه «تیره» را با حفر چاه غیر مجاز به کشاورزان و باغداران به فروش می رسانند.

فرماندار دورود با بیان اینکه در هنگام فصل برداشت شاهد فعالیت موتور تلمبه های فراوانی در بستر رودخانه هستیم گفت: اگر در این رابطه اقدامی صورت نگیرد در آینده با مشکلات بزرگتری مواجه خواهیم شد.

بیشترین چاهای آب غیر مجاز مربوط به شهرستان دورود است

نادر مختاری معاون حفاظت شرکت آب منطقه ای لرستان در این جلسه با بیان اینکه بیشترین چاه غیر مجاز در استان مربوط به شهرستان دورود است عنوان کرد: در لرستان چاه عمیق غیر مجاز نداریم و عمده آنها به صورت نیمه عمیق و دستی هستند.

وی با بیان اینکه ما چاههای آب غیر مجاز و فاقد پروانه را در شهرستان دورود شناسایی کرده ایم گفت: تا کنون ۴۰ مورد از آنها را ساماندهی کرده ایم.