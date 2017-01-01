به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مشحون در رابطه با اقدامی که سرمربی تیم ملی بسکتبال برای انعقاد قرارداد با یک تیم باشگاهی در بوندس لیگا انجام داده است، اظهارداشت: باورمن هفته گذشته که قصد سفر به آلمان را داشت، هیچ حرف وصحبتی در این زمینه انجام داد. حتی فدراسیون بسکتبال طبق روال همیشه که به هنگام سفر، حقوق ماه آتی وی را زودتر پرداخت می کرد؛ نسبت به واریز حقوق این ماه او هم اقدام کرد و حتی بخشی پول ایرانی هم در اختیار داشت.

وی با یادآوری اینکه قرار بود باورمن چهارشنبه در تهران کلاس داشته باشد، خاطرنشان کرد: اما ظاهرا باورمن پس از بازگشت به آلمان متوجه مشکلی می شود که دختر کوچکش دچار آن شده است؛ دختر باورمن از وی درخواست داشته که در آلمان بماند و دیگر به ایران نیاید. در همین راستا درک باورمن ایمیلی عصر روز گذشته در اختیار فدراسیون قرار داد و طی آن ضمن تشریح موضوع، اعلام کرد که قصد دارد در آلمان و کنار خانواده اش بماند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در عین حال تصریح کرد: البته باورمن در همین ایمیل اعلام کرده که همیشه در کنار تیم ملی ایران هستم، ایران و ایرانی ها را دوست دارد و علاقه خاصی به تیم ملی کشورمان دارد. به یاد دارم روزی که با باورمن قرارداد می بستیم، گفتند باورمن در مسکو در حال تمرین دادن یک تیم باشگاهی است در حالیکه او در فدراسیون نشسته بود و مشغول امضای قرارداد بود.

مشحون ادامه داد: خبرها با آنچه فدراسیون بسکتبال به طور رسمی روی سایت خود قرار داده، متفاوت است. ما با وی قراردادی چهار ساله داریم و در نامه ارسالی خواسته کمکش کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: در قرارداد منعقد شده میان فدراسیون بسکتبال و درک باورمن، هیچ موردی درباره حضور همزمان در یک تیم باشگاهی قید نشده است. در قرارداد او بندی وجود دارد که مشخص می کند هر زمان و به هر دلیلی یکی از طرفین قرارداد نتوانست به تعهداتش عمل کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیز پابرجاست و او تأکید کرده حاضر است در مسابقات و یا هر موردی که لازم باشد در کنار بازیکنان باشد.