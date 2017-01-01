رفع تصرف ۱۹۰۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدیان پیش از ظهر امروز در سومین نشست حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که در سالن شهید بهشتی دادگستری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹۰۰هکتار از اراضی تصرف شده پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی رفع تصرف شد.

وی افزود: حراست از مراتع به دلیل نبود جنگل و کویری بودن و همچنین حفاظت از اراضی رفع تصرف شده دو اولویت مهم در بحث حفظ و نگهداری از اراضی ملی است.

وی با اشاره به تصرف ۷۲هکتاراز اراضی حاشیه شهرستان زاهدان تصریح کرد: این اراضی از مرداد ماه امسال توسط سودجویان تصرف شده بود و طی مدت کوتاهی ساخت و ساز در آن صورت گرفت.

رئیس‎‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از آنجایی که دستگاه قضا با هر گونه تصرف غیر قانونی برخورد قاطع می نماید ساخت و ساز صورت گرفته پس از دستور مراجع قضایی تخریب شد.

حمیدیان عنوان کرد: در خصوص برخورد با برداشت بی رویه آب از طریق چاه های غیر مجاز نیز در سال جاری تعداد ۷۰حلقه چاه پلمپ شده است.

وی گفت: همچنین ۹۰۰حلقه چاه نیز در دست بررسی است که بزودی تعیین تکلیف می شود.