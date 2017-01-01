سهم بخش صنعت در اشتغال زنجان به ۳۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود:در استان زنجان از سال ۹۳ توسعه صنعتی استان محور توسعه تلقی شده است و تمام برنامه ها حول محور صنعتی بوده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در استان زنجان نرخ بیکاری طی سالجاری کاهش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با اقدامات انجام شده سهم اشتغال در بخش صنعت استان زنجان طی سالجاری به ۳۲.۱ درصد رسیده است.

فغفوری تاکید کرد: در حوزه صنعت و معدن در آذرماه سالجاری افزایش قابل قبولی در تمام پارامترها نسبت به سال گذشته وجود داشته است و تحقق این امر مهم هم در راستای اجرای برنامه ها مهم و برگزاری جلسات رفع موانع تولید بوده است.

وی افزود: هر چقدر تعداد صنف ها در استان زنجان بیشتر باشد تولید و اشتغال و اقتصاد و درآمد هم به تبع افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تصریح کرد: حقوق دولتی از فعالیت معدنی طی سال گذشته ۵.۵ میلیارد تومان بود که در ۹ ماه بیش از سه و نیم میلیارد تومان محقق شده بود و طی ۹ ماهه امسال ۸.۵ میلیارد تومان حقوق دولتی در بخش معدن بوده است.