کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: در ادامه سلسله عملیات مأموران نیروی انتظامی در راستای مبارزه شبانه‌روزی با سوداگران مرگ در استان پهناور سیستان و بلوچستان شب گذشته یگان‌های اطلاعاتی و عملیاتی شهرستان خاش با پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از جابه‌جایی محموله سنگین مواد مخدر توسط یک باند بزرگ مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: پس از چند هفته کنترل‌ها و پایش‌های تخصصی و فنی، یگان‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، اعضای این باند را که با استفاده از سه دستگاه خودرو در حال جابه‌جایی مواد مخدر بودند، شناسایی کرده و تحت نظر قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان مسلح پس از ورود به کمین مأموران پلیس، به سمت آن‌ها تیراندازی کردند، اظهار داشت: پس از حدود یک ساعت درگیری مسلحانه، اعضای این باند که توان مقابله با یگان‌های عملیاتی پلیس را نداشتند با به‌جا گذاشتن خودرو و استفاده از ارتفاعات منطقه و تاریکی شب، با به‌جا گذاشتن سه دستگاه خودرو از منطقه متواری شدند که مأموران در بازرسی از خودروهای به جا مانده، ۷۵۳ کیلوگرم حشیش، ۶۳۰ کیلوگرم تریاک و مقادیری مهمات را کشف کردند.

رحیمی ادامه داد: این عملیات مشترک، مأموران از جابه‌جایی مقادیر متنابهی مواد مخدر توسط یک باند بزرگ قاچاقچیان با خبر شده و پس از مدتی تحت‌نظر قرار دادن اعضای این باند، ۲ دستگاه خودرو وانت متعلق به این باند را که در ارتفاعات منطقه آهوران رها شده بود شناسایی کرده و در بازرسی از آن‌ها ۲ تن و ۴۲۰ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به یک درگیری مسلحانه دیگر با سوداگران مرگ اشاره کرد و بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان سراوان در این عملیات با شناسایی یک باند از قاچاقچیان مسلح، با آن‌ها درگیر شدند و در این عملیات با توجه به آتش پر حجم یگان‌های تکاوری پلیس، سوداگران مرگ خودرو پژو حامل موادمخدر را رها کرده و متواری شدند که مأموران در پاک‌سازی منطقه ۵۶۰ کیلوگرم تریاک را کشف می‌کنند.