ساخت ۴۸۰۰ تخت دیالیز در کشور به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید ابراهیم رئیسیون پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه امضا و تبادل قراردهای دیالیز با ۵۰ دانشگاه و مراکز تصویر برداری با ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: شرکت های بخش غیردولتی و خصوصی متعهد شدند که مراکز دیالیز و تصویربرداری را در مدت زمان ۱۸ ماه بر اساس استانداردهای مورد تایید و با نظارت دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد و تجهیز کنند تا خدمات دیالیز با کیفیت در گستره جغرافیایی زیادی به مردم و بیماران ارائه شود ضمن اینکه این خدمات برای بیماران رایگان است.

وی با بیان اینکه شرکت های غیردولتی و خصوصی از طریق فراخوان عمومی شناسایی شدند، افزود: پس از بررسی های فنی، مالی و تخصصی و صلاحیت عمومی آنها، صلاحیت تعدادی از شرکت های متقاضی تایید شد و از طریق مناقصه برای ساخت این مراکز انتخاب شدند.

رئیسیون گفت: شرکت های سرمایه گذاری عموما تولید کننده تجهیزات و مواد اولیه مربوط به دیالیز و همچنین شرکت های خدماتی هستند و توزیع جغرافیایی تخت های دیالیز در قطب های ۱۰ گانه کشوری، توسط معاونت درمان مشخص شده و در هر قطب کشوری، سه سطح کمتر از ده تخت، ۱۰ تا ۲۰ و بیشتر از ۲۰ تخت دیالیز پیش بینی شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی گفت: سرمایه گذاران در هر یک از قطب های کشور اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند.