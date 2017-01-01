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۱۲ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

مشاور وزیر بهداشت خبر داد؛

ساخت ۴۸۰۰ تخت دیالیز در کشور به بخش خصوصی واگذار شد

ساخت ۴۸۰۰ تخت دیالیز در کشور به بخش خصوصی واگذار شد

مشاور وزیر بهداشت گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون، ارائه خدمات دیالیز قابل واگذاری به بخش غیردولتی و خصوصی است و بر همین اساس، قرارداد ساخت ۴۸۰۰ تخت جدید دیالیز در کشور با بخش خصوصی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید ابراهیم رئیسیون پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه امضا و تبادل قراردهای دیالیز با ۵۰ دانشگاه و مراکز تصویر برداری با ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: شرکت های بخش غیردولتی و خصوصی متعهد شدند که مراکز دیالیز و تصویربرداری را در مدت زمان ۱۸ ماه بر اساس استانداردهای مورد تایید و با نظارت دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد و تجهیز کنند تا خدمات دیالیز با کیفیت در گستره جغرافیایی زیادی به مردم و بیماران ارائه شود ضمن اینکه این خدمات برای بیماران رایگان است.

وی با بیان اینکه شرکت های غیردولتی و خصوصی از طریق فراخوان عمومی شناسایی شدند، افزود: پس از بررسی های فنی، مالی و تخصصی و صلاحیت عمومی آنها، صلاحیت تعدادی از شرکت های متقاضی تایید شد و از طریق مناقصه برای ساخت این مراکز انتخاب شدند.

رئیسیون گفت: شرکت های سرمایه گذاری عموما تولید کننده تجهیزات و مواد اولیه مربوط به دیالیز و همچنین شرکت های خدماتی هستند و توزیع جغرافیایی تخت های دیالیز در قطب های ۱۰ گانه کشوری، توسط معاونت درمان مشخص شده و در هر قطب کشوری، سه سطح کمتر از ده تخت، ۱۰ تا ۲۰ و بیشتر از ۲۰ تخت دیالیز پیش بینی شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی گفت: سرمایه گذاران در هر یک از قطب های کشور اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند.

کد مطلب 3865885
حبیب احسنی پور

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